同母異父兄妹發展出不倫戀　兄認3項亂倫稱是真心相愛　囚18個月

年齡相距7載的同母異父兄妹，在妹14歲時發展出不倫之戀，二人不但做出親熱行為，更到父母床上性交，女童父親見兩兄妹關係太親密，要兄長搬走，女童情緒不穩向老師透露與兄關係揭發事件，兄被捕後向警稱知道甚麼是亂倫，但不知亂倫犯法。兄長今(30日)在荃灣法院(暫代區域法院)承認亂倫及非禮等6罪，律師求情時稱，兩兄妹是「真心相愛」，只是混淆了兄妹之情。暫委法官溫紹明指被告咎由自取，判他入獄18個月。



溫官判刑稱，被告LYJ作為哥哥比事主X年長7歲，理應要保護及照顧妹妹，卻藉以侵犯她，且非單一事件，且3項亂倫事件發生時，X僅14及16歲，被告未使用安全套，認為案性嚴重，亦屬加刑因素。考慮到被告案發時只有21歲，剛移居香港不久，仍在適應中，兩人年紀相差不算很大，被告並非利用事主年少無知犯案。



被告LYJ在荃灣法院承認亂倫等6罪被判囚18個月。（資料圖片）

被告潛逃期間曾想自殺

此外，被告曾在保釋期間潛逃，因他萬念俱灰欲自殺，後在途人協助下打消念頭，可見被告因案件承受壓力，雖覺被告咎由自取，但在判刑時亦會考慮。

被告LYJ現時26歲，他承認2項猥褻侵犯另一人、3項亂倫，及1項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪。

被告與X均在內地出生

案情指，被告生於1996年，他的母親改嫁後，與被告的繼父於2003年誕下女童X，故兩人屬同母異父的兄妹。兩人均在內地出生，先後來港與父母團聚。被告的繼父，即X的生父，在2018年發現被告與X關係過分親密，超出兄妹關係，要求被告搬走，同年X的父母亦離婚。

X在14歲起遭被告揸胸

在被告搬走前，兩兄妹於2017年8月某日中午，被告躺在沙發上，當時14歲的X經過時，突遭被告隔着上衣大力「揸」她一邊胸部一下；同年7月尾至8月某日，被告到X的睡房，表示想與X做愛。被告便脫去兩人的衣服，在沒有安全套下嘗試與X性交，但不肯定有否成功插入。被告之後自行手淫，在X背上射精。

被告與X在父母床上做愛

三項亂倫罪發生在在上述事件後數天，只有被告和X在家時兩人「攬攬錫錫」。被告表示想與X做愛，X同意。兩人便到父母的床上，被告在沒有安全套與X性交，及在她背部射精；2018年1月某日，X在睡房拉下校裙拉鍊時，被告剛回家並從後抱著X，X隨即轉身擁抱被告。兩人其後到床上互相撫摸及性交。最後一罪發生於2020年4月某天，X（16歲）主動到被告的住所，打算聊聊兩人的關係，期間被告表示想與X性交，X不知如何拒絕便與其性交。此後，兩人再無單獨見面。

X在校吸煙及情緒不穩揭發事件

X於2020年10月被發現在學校吸煙及情緒不穩，她向學校教師透露曾與哥哥有性關係。被告翌日被捕，他在警誡下稱與X關係良好，來港後不久便與X發展戀情，期間當X是「老婆」，曾多次性交。被告稱知道何謂亂倫，但不知道亂倫犯法。

被告潛逃後在西貢露營地被捕

被告2022年3月表示會認罪，並排期於同年7月答辯，但答辯當天被告未有現身，法庭因而發出拘捕令，被告在約2個月後在西貢赤徑露營場地被捕。

辯方求情指，被告與X「真心相愛」，本案非最嚴重類型，只是愚昧地混淆了兄妹之情，才會做出「天理不容」之事。

官斥被告作為年長男性應拒絕

溫官聽罷指，求情中不見被告對妹妹有關心，僅表達他的壓力及慘況，又指家人對X的不理解造成二次傷害，質疑是否因加害人需要坐監，便認為他比受害人更慘，並謂：「但佢係抵死架喎？」溫官又認為被告如今尚未意識到他的錯處，如果被告當時未提出性交要求，事情根本不會發生，強調即使是對方要求，被作為年長男性亦應拒絕。

辯方表示父母仍十分關心X

辯方休庭後向法庭稱，X的父母對她十分關心，只是當初警方要求他們不要與X討論案情，才未就事件與X溝通。辯方又指，一家人如今關係良好，X早前有與父母食飯，相談甚歡。溫官聞言稱「好開心」，並指人十分複雜，日常不顯露負面情緒，可能只是一直「積住積住」，強調家人對X的關心十分重要。

案件編號：DCCC 673/2021