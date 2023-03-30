內地團｜區議會商討滋擾問題　李慧琼：不應讓廉價團無限制來港

九龍城區議會轄下的環境衞生及可持續發展委員會今（30日）討論有關內地團在土瓜灣區內引起的阻街等問題。立法會議員、九龍城區議員李慧琼表示，要以購物「補償」團價，對香港經濟幫助不大，反而可能令旅客對香港留下壞印象，她強烈要求有關部門應從源頭改善問題，不應再讓相關旅行團無限制來港。她又提倡，不應讓九龍城碼頭作為「維港遊」上岸地點，加重區內人流負擔。



李慧琼：不應再讓「超廉價團」無限制來港

民建聯立法會議員、九龍城區議員李慧琼表示，近日對區內造成滋擾的旅行團屬「超廉價團」，需要以購物補償團費，認為對香港的經濟幫助不大，反而可能令旅客對香港留下壞印象。她強烈要求有關部門應從源頭改善問題，不應讓相關旅行團無限制來港。

李慧琼指出，有關當局在五一黃金周前必須掌握廉價團的數目及作出限制，如不提早作部署，擔心內地五一長假期時情況愈趨嚴重。她認為在未正式將源頭問題解決前，不應讓九龍城碼頭作為「維港遊」上岸地點，加重區內人流負擔。

潘國華發言時一度哽咽

民建聯九龍城區議員潘國華表示，區內內地團所造成的問題已滋擾附近居民逾十多年，包括旅遊巴造成阻塞交通、加上噪音滋擾及內地遊客在食飯後在行人路旁邊的垃圾桶「圍爐食煙」，不時隨地吐痰，造成嚴重衛生問題：「生活在這樣的環境，我們作為當區街坊如何能夠忍受？」

他發言時更一度哽咽，指收到不少居民投訴求助，但問題一直沒有改善，對有關問題感心痛，並批評有關部門推卸責任。

+ 10

楊永杰批評餐廳用公家資源做生意

民建聯立法會議員、九龍城區議員楊永杰則表示，無論是何種類型的內地旅行團，都應給予內地旅客良好的旅遊體驗：「內地旅客可能會以為在香港排隊吃飯很正常，回到內地後他們如果向親友講述相關情況，其實好影響到香港旅遊業的形象。」

楊永杰又指，旅監局應該將餐廳納入監管，提早了解旅遊團的行程：「如果不作出提前部署，五一黃金周的情況將會超級恐怖。」

他續指，現時指定接待的餐廳實際上是以公家資源做生意：「兩間餐廳在用公家資源幫他們做生意，要警方幫他們維持秩序，公道嗎？」他認為警方有更重要的事情要處理，不應把資源用在解決區內擠塞問題上。

警方代表指，正密切關注有關情況，現時相關食肆已增設2位員工幫助疏導人流，將建議他們增至4名，希望能更好地維持秩序。

▼3月29日 《香港01》直擊內地旅行團到土瓜灣用膳情況▼



+ 2

警方又指，已加強就阻塞交通的執法及交通管制，過去的一個月內在旅遊巴停泊位置附近發出約400張吿票，並將與運輸署等合作，安排附近停車場停泊旅遊巴上落客，再安排團友步行至酒樓。

旅監局表示，局方要求有關食肆今日起或之前，落實多項措施包括團友用餐時間至少30分鐘、旅行社及導遊配合預約等制度。至於未來是否會延長30分鐘的用餐時間，則會視情況而定。當局指，非常關注五一黃金周可能出現的情況，會提前了解團隊的人數等相關資料。

運輸署代表表示，當局已就有關情況召開多次的跨部門會議，就旅遊巴停泊問題已提出出多項改善措施，包括在區內劃出指定上落客區域，並在崇安街增設了3個上落客區，讓旅遊業界使用，以維持區內的交通暢順。

▼《香港01》記者3.29 直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況▼

