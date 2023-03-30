運輸署3.31起於白石角推共享電動單車試驗計劃　參與者須事先報名

電動滑板車、電動單車，或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具，近年日漸普及，惟一直未合法化，政府近年開始展開立法工作，並於不同地方試行。運輸署今日（30日）表示，將於明日（31日）起的未來一年，於白石角一段長約四公里、介乎港鐵大學站至逸瓏灣的單車徑上，推出共享電動單車試驗計劃。

計劃須事先登記，不過現已截止報名，未登記的市民不可參與。共享電動單車由樂區踩（LocoBike）提供，翻查資料，參與者必須年滿18歲，並持有駕駛執照。



試驗計劃詳情（運輸署圖片）

早於2021年1月，運輸署便已就電動可移動工具推行試行計劃，當時只為期數天；到2022年，又再推半年的試驗計劃。由提出考慮合法使用電動可移動工具至今，已經歷時近三年。

運輸署今日表示，明日起再推出新一項的共享電動可移動工具試驗，與LocoBike合作，在白石角一段長約四公里、介乎港鐵大學站至逸瓏灣的單車徑上，試驗共享電動輔助單車，為期12個月，以收集更多共享電動單車於單車徑上作短途出行的運作經驗。

LocoBike提供的共享電動單車將附有運輸署發出的許可證，試驗計劃不接受現場登記參與。至於已登記的參加者，亦只可使用已獲許可證的電動單車，如使用沒有許可證的共享電動單車，或在許可證指定範圍或以外使用電動單車，均可能違反《道路交通條例》及其附屬法例。

運輸署提醒，在試驗範圍內騎單車，或橫過時需特別留意。另外，現場將有大使向市民提供指引及所需協助。

翻查資料，去年底LocoBike接受用戶登記計劃，不過現時已停止報名。另外，參與者必須持有香港駕駛執照，並年滿18歲。