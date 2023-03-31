復活節好去處｜海洋公園竪立4米高自由高達　迪士尼推Duffy遊玩屋

【復活節好去處／親子好去處／海洋公園高達／迪士尼Duffy】日本機甲熱潮風靡全球，海洋公園明日（4月1日）起舉行「海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男50周年展」，首度在香港展示大河原邦男的真跡手稿，以及「機甲藍精靈」模型，最觸目展品莫過於4米高的「突擊自由高達」。另外，元祖高達「RX-78-2 高達」和「MS-06F 渣古 II」大軍巨型版，亦會屹立海濱樂園廣場供訪客打卡。展期於6月4日結束。



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高達之父大河原邦男真跡手稿首在港展出

適逢高達之父大河原邦男出道50周年，今次活動展品涵蓋紅遍全球的《小雙俠》、《勇者王》，到家喻戶曉的《機動戰士高達》系列。訪客進入展覽主場館「大河原邦男機甲研究所」，可一睹機甲始祖的323幅畫作及手稿，當中包括20張真跡作品，並欣賞他不同作品的機甲設定和設計模型，包括18件由大河原邦男親自製作的立體機械作品、4米高的《機動戰士高達 SEED DESTINY》的最後王牌「突擊自由高達」，以及首度在港展出的「機甲藍精靈」模型。

另外，展覽更會首度在香港展示大河原邦男的真跡手稿，包括特別委託繪製的「神高達」插畫，以及一套四幅跨作品的機甲插畫等。

除了主場館的覽品，大河原老師筆下的經典設計，包括巨大的元祖「RX-78-2 高達」和「MS-06F 渣古 II」大軍，屹立海濱樂園廣場。

「海洋公園 X 大河原邦男50周年展」套票售價為448元，大小同價，包括可玩轉海洋公園的景點及遊樂設施。海洋公園「無限FUN入場證」持有人選購200元增值票，便可進入展覽主場館。

海洋公園明日（1日）起舉行「海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男50周年展」。（海洋公園圖片）

迪士尼樂園推出「Duffy與好友同萌遊」主題

此外，香港迪士尼樂園明日至6月22日期間，推出「Duffy與好友同萌遊」主題，新設「Duffy與好友遊玩屋」，透過擴增實境技術（AR）等互動體驗，讓賓客可進入Duffy與好友的起居室，以及CookieAnn的廚房。賓客可在其中的動畫藝術教室，學習繪畫復活節主題的Duffy與好友。

迪士尼亦推出「StellaLou夢想起舞吧」表演，歷時30分鐘，於4月5至10日，及4月14至16日在迪士尼故事劇場，每日上演4至5場，Duffy、Gelatoni及LinaBell亦會同台。

賓客可因應需要購買不同種類的「迪士尼尊享卡」，於「StellaLou夢想起舞吧」指定場次尊享優先通行、於觀賞專區欣賞指定娛樂表演，亦可於指定遊樂設施尊享優先通行。

香港迪士尼樂園酒店設「LinaBell萌粉世界」主題客房，賓客可預訂Duffy與好友萌萌商品加購套裝，並可於任何一間度假區的酒店參與一系列戶外遊戲及手工藝工作坊，訂購「Duffy與好友同萌遊」酒店套票的賓客，可得到兩張「Duffy與好友遊玩屋」入場證到樂園暢玩。