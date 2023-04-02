龍城潑水嘉年華下周日復辦　新增「潑水節小姐」選舉不限性別年齡

九龍城潑水節因疫情停辦逾三年，今年終於回歸，為響應財政預算案提出「Happy Hong Kong」活動，改名為「龍城HAPPY潑水嘉年華」，將於下星期日（9日）於九龍城舉行， 主辦單位預計有1萬人次參與，較疫情前多近倍。

活動當日將有泰式歌舞、浴佛儀式、泰拳邀請賽、潑水狂歡、泰國傳統藝術，同時提供免費的泰式美食予公眾品嚐，香港市民可一同到現場，感受泰國文化及香港文化的魅力。今年特別增設潑水節小姐選舉，有12位候選人登台亮相，代表泰國當地不同區份的特色，選舉不限性別、不限年齡。



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逾20個美食活動攤位 潑水節小姐12候選人

「龍城 HAPPY 潑水嘉年華」將於本月9日（星期日）中午12時於九龍城賈炳達道足球場舉行。今日（2日）出席記者會的九龍城民政事務處蔡敏君專員表示，為響應「Happy Hong Kong」的活動，今年九龍城潑水節特意命名為「龍城HAPPY嘉年華」。

預算案提出的「Happy Hong Kong」連串活動是在未來數月，於全港多個地區舉辦的大型美食市集，匯聚內地、本港及海外美食，由民政及青年事務局會統籌。

活動當日，市民可體驗潑水狂歡及觀賞歌舞等活動之餘，現場另設有20多個攤位，市民可憑門票免費入場，換領免費泰式美食、特產及飲品，亦可體驗泰式按摩、泰式手繪，以及一些本地懷舊遊戲，如夾公仔及籃球入樽機。

今年活動亦特別增設了潑水節小姐選舉，當日將有12位候選人登台亮相，代表泰國當地不同區份的特色，選舉不限性別、不限年齡。

預計入場約1萬人 百名商戶提供消費優惠

門票目前已於多個派發點派發，當日現場亦會提供數百張門票予市民。活動召集人謝海發透露，2019年的活動入場大約有6,000人，預計今年則有機會接近一萬人。

九龍城工商網絡商戶召集人Mr Louis Chow指，九龍城約有100個商戶支持是次活動，其中有餐飲店、泰國特色雜貨店、餅店、凍肉店、海産店及洗車屋等，將提供不同消費優惠（優惠期由4月9日至4月21日）。

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九龍城「小泰國」源於70年代

香港泰僑協會主席 Ms.Orrawan WONGYAPROM 解釋，九龍城的「小泰國」是源於70年代香港經濟起飛，當時很多泰國人來港定居，聚居九龍城，慢慢開始有泰國特產店、泰式雜貨舖、泰國餐館開立並發展至今，久而久之泰國文化便與香港社會融為一體。而每一年在港泰國人都會慶祝潑水節。

▼2021年4月11日 九龍城潑水節連續兩年取消 泰裔市民載歌載舞照過節▼



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認識泰拳及浴佛文化

活動當日，公眾能在現場觀看精彩的泰拳比賽，Ms.Orrawan WONGYAPROM 解釋，泰拳最早是一種在軍隊中廣泛使用的拳法。以提升軍隊的士氣和體能，後來流傳到民間，演變成強身健體的大眾運動，「香港人壓力咁大，都可以打下泰拳輕鬆下」。

Thai Regional Alliance 副主席 Ms Mike 亦分享了泰國人浴佛的寓意，指泰國是佛教國家，浴佛意為尊重佛祖，同時亦有祈福的含義。用水澆在佛身，就是佛祖能聽到心意，希望來年有新的開始。她亦指，泰國人會用水澆在長者的手背，於新的一年祈求長者的祝福，並請求他們原諒所犯的過錯，有恩怨一筆勾銷的意思 。

有關活動詳情，市民可瀏覽「龍城潑水節嘉年華2023」網頁：https://songkran.kowlooncity.info

▼2018年4月8日 香港潑水節▼

