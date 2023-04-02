政府團體遊行規定遵守「禁蒙面法」　有參加者被提醒後離開隊伍

本港今日（2日）有10個團體申請公眾遊行獲發警方「不反對通知書」，其中發展局轄下的海濱事務委員會，下午舉行遊行慶祝復活節，參加者須遵守「禁蒙面法」及佩戴帽子和襟章識別。大會工作人員及便衣警察於起步點提醒參加者不可佩戴口罩，有參加者聞言後隨即離開隊伍，決定不參與遊行。



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大會今日（2日）下午2時45分於炮台山「東岸公園主題區」起步，步行至灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」。海濱事務委員會主席吳永順因腳傷，只參與了起步儀式。

警方「不反對通知書」列明，大會須確保參加遊行的人數維持700名，並分為三組，每組200至250人，各組相隔最少10分鐘出發。另外，大會必須確保所有參加者配戴大會提供的帽子及襟章，糾察員則需配戴工作證以茲識別，並且需遵守《禁止蒙面規例》，要求主辦單位必須確保所有參與者在公眾遊行期間，不得使用任何相當可能阻止識別身份的面物品。 除非當時可以提出合法權限或合理辯解並提供書面證明。

警員在起點提醒參加者除口罩

警員於以膠帶封起步位置，大會工作人員及現場便衣警察提醒參加者除下口罩，有一家三口被提醒後決定不參與遊行，未有理會記者提間則離開。

參加者錢先生表示，不佩戴口罩是尊重大會，但直言除口罩的要求「冇必要」，佩戴口罩是考量健康，對相關要求感到無奈，應該給予參加者選擇權：「始終戴口罩係個人立場，唔可以一定堅決唔畀人戴」。

大會形容，今次遊行是全港首屆維港「帽子巡遊」，參加者戴上以維港為主題的復活節造型帽子。

今早宗教遊行參加者須持棕枝以識別

同日，多個教堂舉辦遊行紀念「棕枝主日」（天主教稱聖枝主日），其中必須確保所有參加者手持棕枝，糾察員則需配戴工作證以茲識別。由杭州旅港同鄉會今日下午於灣仔遊行，其獲發的「不反對通知書」亦列明須遵守《禁止蒙面規例》，遊行期間所有參加者穿著大會 T 恤及於身上 貼有識別貼紙。