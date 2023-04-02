深水灣大樹灣各建碼頭連接海洋公園及景點拓海上遊　2025動工

發展局兩年前成立辦事處推動「躍動港島南」計劃，目的是把南區打造成為一個適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區，重點地區涵蓋黃竹坑、香港仔及鴨脷洲。近期推出了全新網站，讓市民了解更多項目的進展。

未來的大型工程，包括擴建香港仔避風塘以增加船隻停泊區，以及分別在深水灣和大樹灣建造碼頭，以助加強海洋公園與其他景點之間的連接和開拓南區海上旅遊。這三項計劃的相關影響評估、刊憲及詳細設計工作將於今年進行，預計於2025年展開建造工程。



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發展局局長甯漢豪今日（2日）在網誌撰文表示，去年施政報告提出在港島建造「活力環島長廊」，全長約60公里，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑，正由2021年成立的躍動港島南辦事處，負責統籌及與相關部門合力推展，目標是於五年內駁通九成長廊，以發展成一個新舊交融、海陸景色宜人的地方。



該辦事處負責統籌和落實多個「躍動港島南」重點項目，並積極參與由其他政策局主導的項目，上月推出了全新網頁，發放更多有關這個計劃的資訊。

躍動港島南高級工程師鄧禮賢表示，大型工程包括擴建香港仔避風塘以增加船隻停泊區，以及分別在深水灣和大樹灣建造碼頭，以助加強海洋公園與其他景點之間的連接和開拓南區海上旅遊。他稱，這三項計劃的相關影響評估、刊憲及詳細設計工作將於今年進行，預計於2025年展開建造工程。

該辦事處正與環境及生態局、漁護署和魚類統營處，研究透過活化香港仔魚類批發市場，促進本地漁產品在批發和零售層面的銷售，並加入餐飲元素，以締造更有活力的海濱，計劃在明年完成技術可行性研究。

鴨脷洲公園兒童遊樂場將會擴大，以設計比賽勝出作品的設計概念為基礎，提供更具吸引力的公共遊樂空間。

躍動港島南高級城市規劃師王永德表示，「黃竹坑綠色連線」的工程已經展開，透過改善一系列休憩處和行人設施，連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園。在明年第二季竣工後，可以更方便市民前往郊遊；黃竹坑站旁亦會加設小公園，以善用空間。



該辦事處亦與相關政策局和部門就重建及優化黃竹坑康體設施的「一地多用」項目制定方案，善用土地資源，除原區重置體育館、運動場及游泳池外，將加入極限運動場、地區康健中心、長者健康中心、小型圖書館、公眾停車場及其他設施。項目在今年第二季完成技術可行性研究後，將按工務工程的程序推展。