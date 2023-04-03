報稅｜稅務局今發出65萬張報稅表　5.2到打工仔將會發約240萬張

稅務局今日（3日）表示，已發出約65萬張報稅表，包括約22萬張2022至23年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表、及31萬張僱主報稅表。而約240萬張個別人士報稅表則將於5月2日發出。納稅人及僱主一般須於相關報稅表的發出日期起一個月內填報。



稅務局表示，今日發出約22萬張2022至23年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表、及31萬張僱主報稅表。（資料圖片）

今日發出利得稅、物業稅和僱主報稅表

稅務局表示，今日發出約22萬張2022至23年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表、及31萬張僱主報稅表。為數約240萬張的個別人士報稅表則將於5月2日發出。

納稅人及僱主一般須於相關報稅表的發出日期起一個月內填報。而有委任稅務代表的個案，提交報稅表的期限則載列於已上載稅務局網站的「整批延期提交報稅表的通函」。

約240萬張個別人士報稅表則將於5月2日發出。（資料圖片）

稅務局提醒，由今年開始，所有法團及業務，無論總入息的金額多少及選用哪種報稅表提交方式，利得稅報稅表必須連同所有佐證文件一併提交，包括財務報表和利得稅計算表。此外，所有須與報稅表一併提交的相關補充表格及其他表格必須透過稅務易以電子方式提交。

已逐步提升「智方便」電子報稅功能

當局表示，已逐步提升電子報稅功能，包括所有法團及業務均可透過「稅務易」以電子方式提交2022至23課稅年度利得稅報稅表、納稅人亦可選擇以半電子報稅模式提交報稅表等。稅務易服務也容許個别人士用戶選擇使用「智方便」作登入及簽署電子報稅表。

但有意使用稅務易的市民需要留意，由於稅務局的系統進行雲端遷移，所有稅務易網上服務將於4月6日晚上9時至四月9日晚上9時期間暫停。