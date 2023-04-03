港大頒名譽博士　林青霞獲台下拍手歡呼　百歲楊振寧感謝校方

香港大學今日（3日）舉行第209屆學位頒授典禮，當中有四人獲頒發名譽科學博士學位，包括今年100歲的諾具爾物理學獎得主楊振寧；另外三人獲頒名譽社會科學博士學位，當中包括著名演員林青霞，以及恒基兆業地產有限公司副主席林高演。



物理學家楊振寧因事缺席頒授典禮，由親人代為領受，他事先錄製影片表示對校方的感謝。而林青霞獲頒授學位時則獲台下觀眾拍手歡呼。



楊振寧：感謝成為港大校友之一

楊震寜感謝港大給他榮譽學位，讓他成為港大的校友之一，提到港大過去幾十年來造就非常多人才，對香港、中國、亞洲以至世界都有很大的貢獻，而現今中國進入新時代，可以預料到香港將繼續照過去傳統造出更多人才。

他又提到與港大有深厚關係，曾經在港大的書院做事，又跟歷代的校長都很熟悉，尤其是徐立之校長在美國的時候已認識他。

香港大學4月3日頒授名譽博士學位予七位傑出人士。（左起）楊振寧代表Albert Yang、電機工程和計算機科學家John L Hennessy、藝人林青霞、臨床醫學家和科學家Carol Black、港大副校監李國寶、港大校長張翔、諾貝爾物理學獎得主朱棣文、商人和環境科學家Jack Dangermond和恒基兆業地產副主席林高演。（港大圖片)

林青霞獲頒授名譽社會科學博士學位，港大於讚詞中提到她自17歲進入影壇已憑出道作《窗外》一嗚驚人，早期作品幾乎是台灣愛情文藝片的代名詞，到香港發展後更成為香港電影不可或缺的人物。她過去數十年亦獲獎無數，包括第22屆亞太影展最佳女演員、第27屆金馬獎影后等。最後林青霞以王家衛1994年的《重慶森林》及《東邪西毒》兩部經典作結，而《東邪西毒》則是她的第一百部作品。

林青霞離開影壇後便開始執筆，轉型成為作家，出品作品包括《窗裏窗外》、《雲來雲去》，而《鏡前鏡後》更獲第16屆香港中文文學雙年獎評為散文組推薦獎，去年亦出品《青霞小品》。讚詞中提到林青霞表示，希望為社會灌輸正能量，她相信文字能安撫靈魂，說：「希望我能將這份充沛大愛的一部分透過文字傳達出去，讓這個世界變得更好。」

恒基兆業地產副主席林高演亦同獲名譽社會科學博士學位，他致辭時表示雖然各名譽博士來自不同背景，但都有着要創造更美好明天的信念，又指每位名譽博士都是各自領域的巨人，「突破人類知識和創新的界限，投入生命的熱枕去改善世界。」

今屆頒授典禮共有七人獲頒受名譽博士學位，當中港大向四人頒發名譽科學博士學位，包括：

朱棣文（諾具爾物理學獎得主，美國前能源部長）

Jack DANGERMOND（環境系統研究所創辦人）

John L HENNESSY（美國圖靈獎得主、前史丹福大學校長）

楊振寧（諾具爾物理學獎得主）



港大向三人頒發名譽社會科學博士學位，包括：

Carol M BLACK（臨床醫學家和科學家）

林高演（恒基兆業地產有限公司副主席）

林青霞（著名演員、散文作家）

