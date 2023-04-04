工程學徒11歲起非禮親妹　邀妹共浴及跪下口交　指妹自願判社服令

電子工程學徒涉在他11歲起，便以金錢等利誘年輕他3歲的胞妹作出性行為，包括觸碰妹妹胸部和私處，並曾邀妹妹一同共浴，及要胞妹跪下為他口交。胞妹長大後與同學提及而揭發事件。被告被捕後在警誡下稱：「我有做過，但阿妹自願。」又指胞妹曾自願為他手淫。他早前承認猥褻侵犯及向年齡在 16 歲以下的兒童作出猥褻行為等4罪，案件今（4日）在屯門法院判刑。裁判官考慮到被告認罪、案發時年紀小、無案底等，且他認罪後已被還押了4星期，今判被告220小時社會服務令。



事主X被性侵時約8至11歲

被告 W.M.P. （22 歲，電子工程學徒），被控一項猥褻侵犯，控罪指他於 2013 年至 2014 年之間的某一日，在天水圍一單位內，猥褻侵犯女童 X 。他另被控 3 項向年齡在 16 歲以下的兒童作出猥褻行為，即於 2015 年至 2016 年之間某一日，在同一單位內，三度向女童 X 作出嚴重猥褻行為。X在案發時約8至11歲。

被告WMP在屯門法院認非禮親妹，被判220小時社會服務令。(資料圖片)

被告認罪後已被還柙4星期

裁判官判刑時指，被告的社會服務令報告正面、建議判處長時間的社會服務令。本案控罪、案情嚴重，但考慮到被告的紀錄良好、案發時年紀小、及早認罪、受害人的立場，及被告已遭還柙4星期等，判處被告履行220小時社會服務令。

為妹塗沐浴露及要妹跪下為他口交

案情續指，被告是比X年長3歲的親兄長，兩人共用同一房間，分別睡上下格床。約於 2013 至 2014 年間的某一日，被告（11歲）在住所內用手觸碰 X （8歲）的胸部和私處，X 當時未有反抗。另於2015 至 2016 年間某日，當時家中只有被告和X，被告邀請 X 一同洗澡，被告替脫去衣物的X 塗上沐浴露，然後要求 X 跪下，並將陽具放入 X 的口中數秒，期間X 沒有反抗。此外，有一次當兩人一同在床上觀看影片時，X 曾自願為他手淫，被告沒有拒絕及有勃起。

見妹收禮物開心信已取得同意

X 期後於 2022 年 4 月與同學提及自2013 年起多次遭被告非禮。被告於同年5 月 14 日被捕，他在警誡下稱：「我有做過，但阿妹自願。」被告在錄影會面表示，他曾向 X 提供金錢、零食和遊戲卡，以換取 X 讓他觸碰其胸部和私處，他指X當時開心地接受該些禮物，故認為得到 X 的同意。

案件編號：TMCC2434/2022