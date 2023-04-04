易通行｜運輸署指已發出61萬張車輛貼　籲車主盡快申請

原訂2月26日率先於青沙管制區實施的「易通行」（HKeToll，不停車繳費服務），早前因引起不少混亂，運輸署其後急急「補鑊」，公布延至5月7日才推行計劃，並在增設的士專屬服務站及設34個諮詢站助車主登記等。運輸署署長羅淑佩今（4日）下午公布「易通行」服務的最新措施，。



【14:50】對於小巴業界對輸入外勞有異議，羅淑佩表示，今早行政長官已回應，相關的政策局正在研究，她無補充。

她指政府8月2收回西隧後，就會在好快時間採用「易通行」，選擇周未假期，一旦訂定日子再公布。至於三隧分流建議不同時不同收費，已向立法會提草案，待審議完成後的實施日子會由局長公布。

【14:46】羅淑佩表示，全港77%登記車輛已獲發車輛貼，呼籲餘下的23%未申請者要盡快行動，透過上網、APP及到34個資訊站都可以幫忙開立，登記過程只係五分鐘。被問到5月7日如期可以推行「易通行」，她指按照現時超過77%車已有車輛貼的好成績，署方的工夫不會就此停下來，再次呼籲車主去申請，及綁定戶口，現在不同時段後台測試的進程良好，有信心順利推出。

【14:45】對於的士司機業界有訴求，希望適用於業界的司機卡那120元可以豁免收費。羅淑佩表示，全港的士有1.8萬輛，當中1.7萬輛已申請及派發車輛貼，4萬的士從業員開立易通行戶口。就120元免收費一事，署方經考慮後，認為持有司機卡的司機如日後離開行業並交還卡時，如卡無損壞、功能正常，可以退還100元按金，但強調只是第一張卡才有這退按金優惠。她得悉有的士司機想要多一張司機卡，但她認為一張已足夠開工，如想要多一張是個人選擇，所以不會有退還安排。

【14:42】羅淑佩表示，早於2月起在林士街及荃灣的政府停車場設有辦理的士車輛貼的櫃位，一個月有超過3,800輛的士完成手續，有九成多的士辦理申請手續。她宣布，決定將這兩個櫃位開放給一般車輛車主去辦理手續，但需要預約，可以透過網上或APP預約服務點，到場辦理完成服務，可同樣享有一小時停車優惠。

【14:35】運輸署署長羅淑佩表示，坊間流傳網上有一些裝置靜電貼的產品，可以令「易通行」的車輛貼不用貼實擋風玻璃。她呼籲市民不要使用，提醒使用車輛貼就要貼上檔風玻璃上，如果用了靜電貼或許「偵察得無咁好」，如偵察不到行車紀錄要車主事後補交費用就不方便。

【14:30】運輸署今日(4日)提醒已收到車輛貼但尚未開立「易通行」戶口的車主， 必須完成開立「易通行」戶口和設定繳費方式，才可透過「易通行」服務繳付隧 道費。 截至四月三日，當局已發出超過61萬個車輛貼，當中超過百分之62的車主 已開立「易通行」戶口。

青沙管制區(即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道)由 5月7日上午5時起實施「易通行」，運輸署呼籲尚未開立戶口的車主及早完成 有關登記程序，並按包装上的指示安裝車輛貼。運輸署會繼續透過多種渠道，包 括電視、電台、報章、汽車雜誌、社交平台、海報、單張、橫額、隧道廣播和可 變信息顯示屏，加強宣傳「易通行」服務。

為了進一步方便市民申請「易通行」服務，由今日起，除了四個客戶服務中心及 四個服務點外，位於上環林士街及荃灣政府停車場的的士專屬服務站會開放給所 有車主預約辦理申請車輛貼、開立戶口及設定繳費方式，市民可到「易通行」網 站(hketoll。gov。hk)預約服務。位於港鐵站及新界民政事務總署的三十四個諮詢 站，亦會繼續協助市民申請「易通行」服務。

上述設施的地點及服務時間見附件。 截至四月三日，上述設施已分別處理超過3，800宗的士申請及服務超過13，800名 市民。根據已公布的安排，商用車車主和租車司機可選擇使用「易通行」流動應用程式、 月結單或兩件式裝置(即司機卡和插卡座)分拆隧道費。

為回應業界的訴求， 運輸署將推出措施，當商用車(包括的士及公共小巴)租車司機退回他購買的首 張司機卡，而有關司機卡功能正常並無損壞，可取回100元按金，有關安排由五 月七日起實施。因應的士及公共小巴的營運需要，運輸署會繼續向業界提供一站 式服務，協助他們申請車輛貼、開立戶口及設定繳費方式，並安排講座講解各項 「易通行」在實施後的功能，包括查閱交易紀錄、增值、補繳和管理車隊隧道費。

▼2月10日 商用車車主或司機趕申請「易通行」▼



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▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



+ 3

▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼

