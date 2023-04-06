威院設術中電腦掃描儀如GPS增精準度　柏金遜症患者免術前停藥苦

「以前好似拎住張地圖，唔知會唔會有改路；𠵱家就好似有GPS咁，可以即時更新最新嘅情況。」以往脊柱、膠質瘤及畸型血管瘤等手術，醫生只能透過X光片及超聲波判斷位置，威爾斯親王醫院去年三月底引入「手術中電腦斷層掃描儀」，醫生可在手術期間直接在手術室內進行電腦掃描，按最新臨床情況實時更新手術計劃。



威院神經外科顧問醫生陳達明表示，截至今年3月共有57名病人在手術中使用相關儀器，當中有9宗及早發現手術併發症風險，5宗因而更新手術計劃。他透露，儀器一年最多可以為120至150次個手術進行掃描，料足夠應付所需。



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「就算好有經驗的醫生，好準確都好，成功率去到95%，100條螺絲上得好靚都會有5條有偏差，人手已是做得最好，但𠵱家係100%咁準確。」威院外科榮譽副顧問醫生陳遠忠指出，過往不少複雜手術，即使術前可以進行電腦掃描，手術其間只能透過X光片及超聲波等平面影像判斷位置，故十分依賴醫生的經歷下刀，稍有偏差或會引發後遺症。

就算好有經驗的醫生，好準確都好，成功率去到95%，100條螺絲上得好靚都會有5條有偏差，人手已是做得最好，但𠵱家係100%咁準確。 威院外科榮譽副顧問醫生陳遠忠

脊椎、膠質瘤及畸型血管瘤等手術間直接在手術室電腦掃描

威院早前獲善長捐贈，去年三月底引入「手術中電腦斷層掃描儀」，醫生可以在做脊椎、膠質瘤及畸型血管瘤等手術期間直接在手術室內進行電腦掃描，即時更新手術計劃以避免併發症風險。

陳遠忠分享其中一個案例指，曾有一名中年女子因意外而脊骨爆裂，需接受脊柱手術安裝螺絲固定及復位，當時在放入螺絲後發現其貼近大血管，故隨即將螺絲深度減了幾毫米，以令手術更加安全。

一名中年女子因意外而脊骨爆裂，需接受脊柱手術安裝螺絲固定及復位，當時在放入螺絲後發現其貼近大血管（左圖的右一螺絲），故隨即將螺絲深度減了幾毫米（右圖的右一螺絲），以令手術更加安全。（威院提供）

如果用X光係睇唔到，2D睇粒螺絲擺得好靚，但3D睇就發現多咗兩毫米。你話係咪無呢個，個病人就多咗好大風險又未必，但就唔係最perfect（完美）。 威院神經外科顧問醫生陳達明

確保準確度 減病人遭病痛折磨時間

威院神經外科顧問醫生陳達明補充，除脊柱手術外，膠質瘤及畸型血管瘤等手術亦有機會用到術中電腦斷層掃描。他續指，其手術以往都是依靠術前的電腦斷層掃描，再加上X光及照聲波去決定下刀或下螺絲位置，而現時增添術中電腦斷層掃描可確保其準確度，「以前好似拎住張地圖，你唔知會唔會有改路；𠵱家就好似有GPS咁，可以即時更新最新嘅情況」，而部份手術如深層腦部電刺激手術（Deep brain stimulation，縮寫為DBS）等，新儀器更可減少病人遭受病痛折磨的時間。

「醫生話安排我做手術，我驚㗎，因為聽病友講半身麻醉好痛苦嘅過程。」陳先生2015年被診斷患上柏金遜症，其後病情惡化，需接受深層腦部電刺激手術，在沒有「手術中電腦斷層掃描儀」前，相關手術需依靠病人回應以確定電極位置是否正確，故只可以安排半身麻醉。

陳先生在2015年患上柏金遜症，其後病情惡化，需接受深層腦部電刺激手術（Deep brain stimulation，縮寫為DBS）。（呂穎姍攝）

以往術前要停藥 柏金遜症患者：個人係郁唔到 好唔舒服

他續指，為求確定電極位置準確，在手術前的一晚要開始停藥，意味有近20個小時沒有藥物紓緩病徵：「（停藥）個人係郁唔到，即使想郁，用好多力去郁，手腳都係推唔開佢。手腳會好緊，好唔舒服。」

在新的手術室掃描儀的協助下，醫生可以用電腦斷層掃描確定電極位置準確，病人可在全身麻醉下進行手術，陳形容手術過程就如「訓咗一教，起身就已經無事」，要在清醒情況下承受病痛折磨的時間大幅減少。

整個電腦掃描程序可

陳達明補充，新儀器除可用在術中監察外，對於一些需在術前後進行電腦掃描的手術，亦可減省「上上落落」的時間，因其運送時間就要約近35分鐘，更要擔心遇上突發情況，而現時手術室內就可以進行電腦掃描，整個程序可大幅縮短至10分鐘就完成。

威院去年三月底就因而引入「手術中電腦斷層掃描儀」，醫生可以在手術期間直接在手術室內進行電腦掃描，按最新的臨床情況實時更新手術計劃。由左至右為：威院外科榮譽副顧問醫生陳遠忠、威院神經外科顧問醫生陳達明及病人陳生（呂穎姍攝）

57病人曾使用 9宗及早發現風險 5宗因而更新手術計劃

新儀器引入逾一年，他表示，除了腦外科手術外，骨科手術及痛症科等亦有用到相關儀器，而截至今年3月共有57名病人在手術中使用相關儀器，當中有9宗及早發現手術的併發症風險，並有5宗因而更新手術計劃。

儀器一年最多可為120至150個手術掃描 足夠應付所需

他解釋，引入初期醫院需為相關醫護人員提供訓練，故使用量未達到最多。他強調，現時威院一年有約250台預約神經外科手術，而儀器一年最多可以為120至150台個手術進行掃描，料已足夠應付所需。