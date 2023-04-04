中華基督教會長洲堂錦江小學9月未獲開辦小一　校方啟動危機小組

中華基督教會長洲堂錦江小學今日（4日）向家長及校友發通告，指上月31日接獲教育局通知，今年9月未獲開辦小一，小二至小六班別則維持不變。校方稱，已即時啟動由校監、校董、校長和學校主要成員組成的危機小組，將與教育局商討可行方案，《小學概覽2022》顯示，該校本學年（2022/23）小一至小六各開一班。



教育局正進行小一統一派位程序，近日向各小學發出「開班信」，即今年9月小一開班數目，至少兩間瀕臨校網，據了解，其中一間津小不獲派任何班數，即0班，9月不能開小一。

長洲中華基督教會長洲堂錦江小學4日向家長、校友發通告，指於3月31日接獲教育局通知，9月份未獲開辦小一，而小二至小六級則維持不變。（校網截圖）

長洲中華基督教會長洲堂錦江小學今日（4日）向家長、校友發通告，指於3月31日接獲教育局通知，9月份未獲開辦小一，而小二至小六級則維持不變。校方表示，已立即啟動危機小組，由校監、校董、校長和學校主要成員組成，將與局方商討可行方案，正接教育局文件積極跟進中，有進一步消息將會儘快發放。

通告中亦指學校前身為長洲女校，於1978年起名為長洲中華基督教會長洲堂錦江小學，是長洲唯一一所基督教學校，多年來為長洲學童提供優質教學，近年更引入新課程啟發學生視野，亦積極投入社會服務。