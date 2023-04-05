播錯國歌｜冰協稱配合港協要求　一直以莊嚴方式處理國歌

上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊出戰伊朗隊賽後大會將中國國歌播錯為反修例歌曲。香港冰球協會於4月4日晚發聲明稱，已收到港協暨奧委會函件，會全力配合港協要求，一個月內提交全面書面解釋，並就企業管治提出改善方案，重申在整件事件中，一直按港協指引要求，以莊嚴方式處理國歌。



冰協主席簡揚傑發聲明指出，港協12月7日發出信件予各國總會，要求所有屬會於兩星期內將港協列有國歌下載渠道的信件，發至各體育運動世界總會。發出連結乃是根據港協要求而發出，並非由冰協為求方便發出。這也是播錯國歌的第一個導火綫，是因為對方認為已有中國香港國歌，而未有安排見面核對國歌版本及取USB。

對於港協及政府基於上述事實仍決定啟動暫停冰協會員資格的相關程序，冰協稱會全力配合要求，於一個月內提交一份全面的書面解釋，並就企業管治提出改善方案。

港協暨奧委會是於4日發表聲明，啟動暫停冰協會員資格的相關程序，並按《組織章程細則》給予冰協1個月時間，要求冰協最遲於5月4日或之前，就其未能按相關《指引》內要求對國歌予以莊嚴的處理提交一份全面的書面解釋。