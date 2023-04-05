殺校．長洲小學0班小一｜朱國強指僅差一人達標　校長會冀予酌情

中華基督教會長洲堂錦江小學周二（4日）向家長及校友發通告，指接獲教育局通知今年9月未獲開辦小一。教育界立法會議員朱國強表示，獲通知縮班的學校不只一間，而長洲堂錦江小學收生情況不差，校方透過「小一入學統籌辦法」收生數目達15人，與教育局要求最少16人標準只相差一人，認為局方做法「離譜」。



新界校長會副主席朱偉林亦認為有關情況不是學界希望見到，他促請教育局幫助不同學校改善情況，例如「小班教學」由現時1老師對25位學生，降至1老師對21學生、或者增加老師人手等，又認為若學校收生人數只較教育局的要求少1至2人，應酌情處理，



中華基督教會長洲堂錦江小學昨日（4日）向家長及校友發通告，指上月31日接獲教育局通知，今年9月未獲開辦小一。(資料圖片)

朱國強：被通知縮班學校不只一間

教育界立法會議員朱國強今早在港台節目《千禧年代》表示，獲通知縮班的學校其實不只一間：「大慨有幾間，不過佢哋唔想公開講。」他指只有長洲堂錦江小學願意公開消息。

差一人達標而被減班做法「離譜」

他指中華基督教會長洲堂錦江小學收生情況不差，指學校透過「小一入學統籌辦法」收生數目達15人，與教育局要求最少收16人的標準只相差一人，認為局方的做法「離譜」。他表示校方與教育局事前並無溝通，對「獲派0班」感到詫異，認為有其他方法解決問題，如從其他學校調配一名學生，又指教育局有酌情權，可保留偏遠地方的學校學額。

校長會感不忍 倡降老師學生比例：教育係長線投資

新界校長會副主席朱偉林今早(5日)同樣接受《千禧年代》訪問時表示，學界都不希望見到事件出現，亦同意錦江小學的收生情況不算太差。

朱偉林建議教育局能否幫助學校的教學壓力得以5舒緩，「始終教育係一個長線投資」，他建議現時學校中，由1位老師對25位學生，降至1位老師對21位學生。另外幫助學校增聘人手，減低教師要處理行政工作的壓力。