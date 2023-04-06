播錯國歌｜港隊前鋒憂削資源礙發展　冰協受罰難理解：傷感大過嬲

冰球港隊今年2月在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播國歌出錯，港協暨奧委會啟動暫停冰協會員資格的程序，冰協最終有可能被扣減資助。有份到波斯尼亞出戰勇奪季軍，並在對新加坡一役成為MVP最有價值球員的港隊前鋒顏卓朗(Bob)憂慮一旦冰協被削資源將影響香港冰球發展，他又認為難以理解冰協何以受罰：「人哋播錯歌，我哋一直嘅努力就無咗，我係傷感大過嬲......（冰球）本身資源都唔多，被Cut資源可能無場地練習，球員少咗上冰，自然會生疏，影響香港冰球發展。」



▼港隊在波斯尼亞世界冰球錦標賽出戰新加坡▼



新加坡一戰奪MVP 顏卓朗嘆無人關心球員付出：重點去晒播錯國歌

顏卓朗今日（6日）在商台訪問中稱，在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，最嚴重時20位港隊隊員有7位病倒，對新加坡一戰部份隊員帶病上場，有人呼吸困難，有人咳到幾乎咳出血，最終獲得勝利，更在賽事奪得第三名，但播錯國歌事件，令焦點一面倒，無人再關心港隊成績及港隊經歷：「重點去晒播錯國歌，我哋個個都好愛冰球，希望比賽攞到好成績，但無人關心港隊發生什麼事，講播錯國歌多過想知球員經歷咗咩嘢。」

▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



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▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼

