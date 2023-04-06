《國安法》生效兩年半拘243人　舉報熱線接40條萬訊息月均1.4萬宗

《香港國安法》2020年6月30日深夜11時生效，保安局公布共有243人涉及危害國家安全被捕，當中140人已被起訴。警務警的國安舉報熱線成立至今兩年多，共收到40萬條舉報訊息，平均每個月有1.4萬宗報舉，至於去年6月才推出的「反恐舉報熱線」，就有1.3萬條訊息。



《香港國安法》2020年6月30日深夜生效，保安局公布共有243人涉及危害國家安全被捕。（李澤彤攝）

保安局在特別財委會文件披露，自《香港國安法》生效後，截至今年3月3日，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動被捕人數為243人，涉及189男54女，年齡介乎15至90歲，有超過140人及5間公司被起訴。

警務處國家安全處於2020年11月5日開設國安處舉報熱線，截至今年2月24日，熱線共接獲超過40萬個與國家安全相關的舉報訊息。

反修例拘10,279人 287名25歲以下青仍在囚

在打擊反恐工作，警隊於2022年6月推出「反恐舉報熱線63-666-999」，熱線包含短訊及微信的舉報渠道，截至今年2月底，熱線接獲超過13,000條舉報訊息，部分訊息更有助偵破相關案件。

就反修例執法，截至2022年12月，共拘捕10,279人，當中有33人因未有出席法庭聆訊而被法庭通緝，另有25人未有按擔保條件向警務處報到。

懲教署數字顯示，截至3月3日，共有287名25歲以下在囚人士涉及反修例案件，當中66人未滿21歲。

懲教署推出「沿途有『理』」計劃，為涉及嚴重罪行及思想激進人士，重建正確的價值觀，由2021年年底起，共有604名涉及反修例案件的定罪人士，佔參與人數74%。