冰協聲言港協代表揶揄港隊成績並不突出　港隊代表感努力無被重視

香港冰球隊二月波斯尼亞出戰世界冰球錦標賽大會播錯國歌事件餘波未了，香港冰球協會周四（6日）發聲明指與港協會面時，雙方同意進行錄音，而會上有人質疑冰球項目每次比賽只得 4 至 6 隊，得到亞軍及季軍的成績並不突出。港協隨後回應否認有上述質疑港隊成績言論。



冰球港隊副隊長沈卓謙今日（7日）表示，如港協代表有說相關說話，他會感到不開心，覺得努力無被重視：「你都唔知比賽個level（水平），即使得4至6隊，可以6隊都好強，大家的水平可能很接近。」另一代表楊俊英亦指，如言論屬實，是對所有運動員都不尊重：「其他市民唔清楚運動員係點可以理解，但港協係咪應該知運動員有咩困難？」



▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



沈卓謙及代表楊俊英今早在商台節目被問到冰協指與港協會面時，對方質疑冰球項目每次比賽只得 4 至 6 隊，得到亞軍及季軍的成績並不突出，沈回應指如果港協有作出此言論，他會感到不開心，認為港協沒有尊重過他們：「你都唔知比賽個level（水平），即使得4至6隊，可以6隊都好強，大家的水平可能很接近。」

楊俊英則強調每位運動員都有辛苦練習，獎牌不是輕鬆得來，如果港協有人曾說此言論，不只對冰球運動員不尊重，而是對所有運動員都不尊重：「其他市民唔清楚運動員係點都可以理解，但港協係咪應該知運動員有咩困難。」

▼4月7日 冰球港將楊俊英接受《香港01》專訪▼



+ 1

沈卓謙又提到領隊關婉儀已經盡其責任，他們球員的食住行，以及俄藉教練前往波黑時的困難，甚至球員病倒時她都要負責找醫生。他又提到關在賽前於球隊Whatsapp群組，以及賽前於更衣室都再三提醒，如有播錯國歌要做「T」手勢。

兩位港將都指如冰協被減資助，必定對運動員有影響，楊俊英呼籲港協要思考，因減資助除了對現役運動員有影響，對冰球未來5至10年的青訓都有影響：「件事就萬劫不復」。