冰協風波｜楊潤雄稱政府少介入體育總會運作　研港協指引須否完善

香港冰球隊在波斯尼亞冰球賽賽後大會播錯國歌事件持續發酵逾一個月，冰協與港協各有說法，文化體育及旅遊局楊潤雄今日(8日)被問到港府除與港協溝通，有否直接與冰協溝通、是否只聽港協一面之說時，表示有檢視過港協及冰協雙方呈交的報告，強調體育總會與港協有直接關係，政府負責提供資源，體育總會日常運作政府很少介入：「成日都有話體育同政治要有適當分野。」



港協已啟動暫停冰協會籍程序，楊潤雄稱政府贊同亦支持港協看法，看到冰協在態度及管治上有些問題，如果有需要會在繼續支援運動員大前提下，研究削減給予冰協資源：「會繼續資助運動員去比賽及訓練，資源不會減少，希望安到運動員嘅心......唔想發生（冰協停會籍），但（冰協）領導層要有一個令人有信心嘅改善方案。」



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楊潤雄：體育同政治要有適當分野

楊潤雄今日在港台節目表示，政府贊同及支持港協的看法，即看到冰協在態度及管治上有問題，而被問到局方在事件中除與港協溝通，有否直接與冰協溝通，他表示局方有檢視過港協及冰協雙方呈交的報告，但政府一向都會交由港協與其屬會直接溝通，以讓體育單位獨立運作：「體育同政治要有適當分野。」

即使削撥款亦不會減少運動員出賽、訓練及社區推廣資助

港協最終若暫停冰協會籍，港府或削對冰協撥款，楊潤雄表示，每個體育總會每年都會繳交資助申請書予康文署，所以政府會知道冰協等總會在捉同項目須要用多少資金，因此局方即使削減冰協資源只會減少個別資助，不會減少運動員出賽，訓練，或社區推廣上的資助。

我哋都唔想扣錢，亦想支持運動員。最重要係冰協（改善）管治問題。 文化體育及旅遊局局長楊潤雄

盼冰協交出令人有信心的管治改善方案

楊潤雄又希望冰協在未來一個月，在領導層等方面提出改善方案，而港協亦認同相關方案，但如果不能得出令大家都有信心的方案，政府唯有採取行動，包括削減資源。

被問港協責任及其指引是否不足？楊潤雄：一直都會檢視

至於港協在事件有沒有責任、其國歌指引又是否足夠避免事件發生，楊說：「長期可以檢視做法有無得做得好啲，一直都會咁做，有同港協睇有咩位可以將件事做到好啲，有無其他位可以收緊（指引），都係我哋方向。」