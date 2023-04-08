司機體檢｜運輸署稱與專家組達相當共識　田北辰：傾向沒年齡上限

司機高齡化問題惹關注，運輸署去年中成立專家小組，商討駕駛執照持有人的體格證明機制，運輸署最新回覆稱，政府在會議中與專家小組成員就主要建議內容已有相當共識，正整理及敲定部份建議的細節及安排。



實政圓桌立法會議員田北辰表示據其了解，運輸署傾向不設年齡上限，但商用車司機其體檢年齡會由現時70歲降到65歲，強制一年一檢。他認為，不少地方均限制商用車司機有退休年齡，即使政府決定不設年齡上限，亦應立法限制司機工作時數，以保道路安全。



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運輸署去年中成立專家小組，商討駕駛執照持有人的體格證明機制，原定三月底開會後方案成熟，即可提交修例方案及進行公眾及業界諮詢。

運輸署回覆查詢表示，政府在會議中與專家小組成員就主要建議內容有相當共識，正整理及敲定部份建議的細節及安排，預計今年年中前開始進行諮詢工作，包括立法會交通事務委員會，隨後會諮詢其他持份者，包括交通諮詢委員會、道路安全議會、相關業界等。

田北辰倡立法限制職業司機工作時數

實政圓桌立法會議員田北辰表示，據其了解，運輸署傾向不設年齡上限，但商用車司機其體檢年齡會由現時70歲降到65歲，並強制一年一檢。他認為，不少地方均限制商用車司機有退休年齡，即使政府決定不設年齡上限，亦應立法限制司機工作時數，以保道路安全：「點落實就可能要靠科技。」

實政圓桌立法會議員田北辰表示，據其了解，運輸署傾向不設年齡上限，但商用車司機其體檢年齡會由現時70歲降到65歲，並強制一年一檢。（資料圖片／廖雁雄攝）

應研規定司機在政府應可診所及醫生體檢

他亦建議，署方應就年檢訂立客觀及明確的指標，並規定司機在政府應可的診所及醫生進行體檢。他認為，不同專家對於檢測什麼的項目都有不同建議，認為可簡單參考中國及新加坡等造法即可。他補充，不應劃一就所有大約65歲的司機做同一樣的體檢，認為隨著年齡增長，應增加不同的體檢項目。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠認為，下降年齡做體檢問題不大，但認為政府應有一定資助予司機進行體檢。他亦批評，如相關年檢是參考署方體格檢驗證明書的造法是不足夠：「要做點解唔做好啲呢？」他建議，可加入心臟檢查及手腳協調等測試予65歲以上的司機，以減少司機會因突發身體情況而出現意外及在出現突發情況時可即時反應減少意外發現。

老人科專科醫生建議加入頸關節、手關節、腳關節等檢查

老人科專科醫生佘達明亦指，沿用署方體格檢驗證明書的造法作為年檢無法發現到有潛在風險的司機，因其證明書設計簡單，醫生並不知道有什麼事情需要檢查。他又建議，加入檢查頸關節、手關節、腳關節等，確保司機的健康是適合駕駛。