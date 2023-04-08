播錯國歌｜冰協稱削資定影響運動員　冀能約見楊潤雄了解政府想法

香港冰球隊在波斯尼亞冰球賽賽後大會播錯國歌事件未平息，文化體育及旅遊局楊潤雄今早（8日）在電台節目提到事件看出冰協在態度及管治上有些問題，若有需要會在繼續支援運動員大前提下削減給予冰協資源。



冰協下午發聲明回應，重申削減任何資助均會影響運動員培訓及發展，又稱過往冰協運動員取得不錯成績，但該會精英運動員計劃資助已被取消。冰協又稱已經提出希望與港協暨奧委會副會長、立法會議員霍啟剛議員見面，並希望稍後能約見楊潤雄，了解港協及政府具體想法，全力配合政府做好防止「播錯國歌」及「體育總會實施良好管治」的工作。



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冰協發聲明指，知悉楊潤雄在今日電台節目中稱「削減資源會繼續有訓練同比賽，希望運動員不用擔心」，但冰協在聲明中重申，削減任何資助均會影響運動員培訓及發展。

冰協解釋，該會主席、秘書長及所有執委都是義務，不收分文，所有資助皆用於三位文員薪酬及強積金、訓練、比賽、本地聯賽，行政費用如核數及部分海外會議支出資助等。冰協稱出席海外會議費用由冰協自費，理解政府希望削減，冰協會自行想辦法籌集資金出席會議以免影響運動員出賽機會。

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冰協又提到，儘管該會於2020年於青年冬季奧運會中派出兩位本地培訓的運動員，兩位取得一金一銅卓越成績，加上本年度世界錦標賽男子組取得銅牌，U18男子組取得銀牌，女子組現時仍在奮戰中坐銅望金、銀，惟該會的精英運動員計劃資助也已被取消。

冰協又說，今早從楊潤雄口中得知政府意向是希望該會優化及改善，懲處並非重點，認為說法與早前港協一直說法有所不同。該會稱自上周開始已着手準備為已優化的管治措施撰寫報告，並就是次播錯國歌作深入檢討，並將寫入報告內。

冰協又說，已經提出希望與立法會議員霍啟剛見面，正等待回覆；亦希望稍後能夠約見楊潤雄，了解港協及政府具體想法，全力配合政府做好防止「播錯國歌」及「體育總會實施良好管治」的工作。