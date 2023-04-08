六合彩復活節金多寶頭獎一注中料獲3800萬　投注額1億元

撰文：林穎嫺 梁晉穎
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【六合彩2023／復活節金多寶／複式／單式／賽馬會投注站】六合彩「復活節金多寶」闊別3年後，今日（8日）回歸，晚上9時半攪珠。馬會估計，若10元一注獨中頭獎，馬會估計可獲3,800萬元。投注晚上9時15分截止，投注額約1.01億元。

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六合彩復活節金多寶頭獎3800萬較上次減半　馬會只額外增撥300萬

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

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對上一次復活節金多寶頭獎基金高達8000萬

翻查資料，復活節金多寶的歷史可追溯到1992年，但由2014年起已非每年舉辦，對上一次已是2019年，當時的估計頭獎基金高達8,000萬元，總投注額達到逾1.53億元，惟該期頭獎無人中，6注瓜分二獎，每注派彩116.5萬元。

再向前追溯，已要數到2013年，當時頭獎獎金為4,215萬元，幸運兒一注獨中，而二獎則1.5注中，每注獎金270萬元。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

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計及上兩次的復活節金多寶，今次3,800萬元頭獎獎金，是三次中最少，較對上一次少52.5%。

周二攪珠後多寶累計已有2,700萬元，復活節金多寶又只得3,000萬元，因此馬會只是額外撥多300萬元。若是周二頭獎有人至少中1注，2,700萬元多寶便歸零，馬會需從彩金庫存中額外撥出3,000萬元，而非只是300萬元。

▼1月26日　8000萬六合彩新春金多寶售票情況▼

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