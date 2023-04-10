冰球世錦賽｜女子港隊歷史性奪小組冠軍　領隊關婉儀：再辛苦都值

女子冰球世界錦標賽3A組周日（9日）上演最後一日的賽事，香港隊擊敗榜尾的愛沙尼亞，5戰共獲4勝1負；由於原本排榜首的立陶宛，之後在對烏克蘭一仗1：2敗陣，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。 領隊關婉儀賽後哭成淚人，並發聲明稱雖然政府今年未擬讓冰球男女子隊入精英計劃，但仍感謝政府5年來提供資源，讓港隊得以創下佳績，並稱：「再辛苦都值。」



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關婉儀表示，香港女子冰球隊於世界錦標賽中，歷史性勇奪金牌，感謝社會各界近日對冰球運動員的支持。女子冰球隊昨晚在烏克蘭與一直在榜首的立陶宛對賽，以 2:1 挫立陶宛，香港成為最後冠軍隊伍。

她指出，只有3名全職人員，每星期負責5個聯賽（leagues），還要兼顧梯隊訓練、港隊訓練。雖然只是義務，但她與主席每星期工作七日，每晚看球員比賽與練習。她直言：「今次好開心，見到佢哋今日有成績，再辛苦都值。」

在2月28日發生播錯國歌事件後，中國駐波黑大使季平（左一）在3月2日探望香港冰球代表隊，領隊關婉儀（左三）向季平表示維護國家尊嚴是應盡的責任。 （外交部圖片）

關婉儀稱，要多謝我所有球員，男女子及U18， 以及球員家長及家庭成員得支持，今年才可以在所有組別獲得獎牌，冠、亞、季軍都有。「今次奪冠當然特別開心！我依家仍好激動，不是太講到嘢，希望大家原諒我用文字表達。」

今年2月，在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，大會播錯中國香港國歌事件，事隔一個多月仍未平息。港協暨奧委會周二（4日）向香港冰球協會發出函件，公布啟動暫停冰協會員資格的程序，要求冰協於5月4日或之前提交一份全面的書面解釋。冰協主席簡揚傑同日深夜發出回應，反擊指港協要求屬會將國歌連結發至世界總會，為出錯首個導火線。

香港冰球協會4月6日發聲明，反駁港協暨奧委會，強調「未感受到港協的尊重」，認為「港協多次發出未符事實的評論」，「只感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任。」

▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼

