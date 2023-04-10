復活節｜黃家和指港人外遊　市民少食晚市　嘆長假期餐飲業淡靜

本港正值放寬防疫政策後的首個復活節長假，香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（10日）表示，長假期大批市民外遊，而且市民較少晚市堂食，導致業界生意淡靜。他指自放疫政策放寬後，飲食業界生意額每日達4億元，每日只有2.3至2.5億元。



對於即將來臨的五一黃金周，黃家和對此較為看淡，認為會來港的內地旅客數字未必會高。惟他期望下周派發消費券後，能刺激本地消費，又希望6月後內地旅客量進一步恢復，改善生意。



▼4月8日 土瓜灣專做內地團團餐食肆生意大跌▼



+ 7

黃家和接受港台節目《千禧年代》訪問表示，復活節長假期大批市民外遊，留港市民亦較少晚市堂食，導致業界生意淡靜。他指出這四日（6至9日）有大約133萬港人外遊，市面市民不多，自防疫政策放寬後，回復了八至九成，生意額每日達4億元，但復活節每日只有2.3至2.5億元。

餐廳人手不足每日只能做一更

他指，見到市民多在日間堂食，但晚市就較少，而且即使仍有市民在長假期留港消費，但消費力不高，令生意額下跌；同時有部份地區的餐廳不夠人手，「可能只可以做一更，因為你唔夠人做唔到，所以業界人手短缺都好嚴重。」

看淡五一黃金周 盼消費券刺激消費

五一黃金周即將來臨，黃家和較為看淡，認為會來香港的內地旅客數字未必會高。惟他期望下周派發消費券後，能刺激本地消費，又希望6月後內地旅客量進一步恢復，改善生意。

對於近日內地旅行團在市面造成滋擾，黃家和指有不少快餐店、茶餐廳和酒樓都願意接待內地旅行團，不過有酒樓老闆就希望提高收費至每人60至80元。