童樂居虐兒案｜女職員無故拍打幼童後腦及摔童落地　囚4月10周

香港保護兒童會院舍童樂居虐兒案，累計34名職員被起訴，其中一人涉曾無故拍打幼童後腦、將幼童摔落地上等，她早前承認3項虐兒罪。案件今（11日）在九龍城法院判刑，裁判官葉啓亮指，翻看閉路電視片段時發現控方案情遺留某些細節，如被告把幼童摔落軟墊後，曾替他的頭背塗藥膏，又指涉案幼童蹣跚學步、尚未懂得表達情緒，沒作任何激怒被告的行為，卻遭粗暴對待，判囚4個月10周。



案件開審才改認罪

被告謝綉蔚（25歲）承認於2021年11月20至25日期間，在童樂居身為負有管養責任的人，故意襲擊或忽略3歲男童F、1歲男童R及一名不知名兒童。她原本不認罪，開審當天才改認罪。

童樂居前年被揭發有多名女職員曾虐待兒童，共有34人被起訴。(資料圖片)

用毛巾用力捽男童F臉部

案情指，被告於11月20日在童樂居活動室內，突兩度拍打用手抱頭的男童R，約20分鐘後又在捉住另一不知名兒童左臂，將他摔落地上令其哭泣。同月25日，被告又拿毛巾用力捽微舉起手臂的男童F臉部，F隨即哭泣跑往門口。

官看片發現被告疑涉襲另一幼童

葉官判刑時前提到，翻看閉路電視後，發現涉案控罪發生之時，被告涉嫌襲擊另一幼童，但該事件並不屬於控罪範圍內，要求控辯雙方商討如何處理。控方代表回應指，今日可以繼續判刑，至於另一事件則會稍後再作跟進。

求情稱有買零食及禮物給幼童

葉官引述辯方求情指，被告於2018年從香港專業教育學院取得幼兒教育高級文憑後，翌年加入童樂居任，形容她工作投入，並會私下出錢買禮物和零食予童樂居幼童，相信是因受到同樂居不良文化渲染、一念之差才會干犯本案，並非本性殘暴，現已明白自己行為不能饒恕，對此感到痛心。

官斥被告濫用社會及公眾信任

葉官判刑時指，被告受託照顧幼童，擔當著重要角色，其行為明顯濫用社會及公眾信任，又指童樂居接收的幼童蹣跚學步、尚未懂得表達情緒，被告作為照顧者，卻缺乏耐性，以錯誤和粗暴的方式對待幼童，對其造成不必要苦楚。

涉案兒童未有作激怒被告的行為

葉官又提到，重覆檢視閉路電視片段後，發現控方案情忽略不少細節，例如被告用毛巾粗暴地替男童F抹臉時，曾經壓向他的臉部；被告將不知名男童摔落後，男童趴在地下近30秒，動作緩慢，被告之後把他抽起檢查，其後替他頭、後頸搽藥膏。但涉案兒童沒有作任何激怒被告，或令她情緒失控的行為，要令其如此粗暴地對待兒童。

兒童或會仿效暴動行為

葉官批評被告行為非常不欠當，或會樹立壞榜樣，令其他兒童仿效暴力行為，尤其是被告作為專業人士，有別於未經訓練的父母，不過考慮到3次事件歷時不久，沒有證據顯示幼童受到永久傷害，給予認罪扣減後，就3罪判囚4個月10周。

案件編號：KCCC1884/2022