初選案｜趙家賢稱提堂前未見過被告吳政亨　但吳卻仿如有份辦初選

民主派初選案16被告審訊繼續，認罪證人趙家賢今午(11日)續在西九龍法院(暫代高等法院)作供，他稱不認識被告之一的吳政亨，在案件前年提堂前未見過吳，但他知吳以「李伯盧」名義行事，曾發起「三投三不投」運動。由於「李」仿如有份協助舉辦初選，他曾問區諾軒：「呢條友乜水嚟架？」區也稱不認識「李」，後來他問戴耀廷，戴指「李」是其「fans(支持者)」，又指「李」等對於民間推動初選很有用。惟趙對「李」的說法感擔憂，因其主張選民勿投票予不支持、不參與、不服從初選的參選人，他認為有違反選舉舞弊法例之嫌，戴卻說：「點會咁容易呀。」



趙家賢稱被控前沒有見過被告吳政亨，但覺吳仿似有份參與辦初選。(資料圖片)

提堂當日首次見吳政亨

趙家賢下午作供時，控方問及「李伯盧」名義行事的被告吳政亨，並指本案不爭議其身份。趙指，起初得知「李伯盧」在其Facebook專頁發表政見，但至2021年3月1日上庭提堂時，才知悉「李伯盧」是吳政亨。趙續指，戴耀廷曾在協調會議中引述「李伯盧」，指民間團體人士想有初選，參加者要服從初選機制，落敗者需支持獲勝者，其後在共識文件亦有相關條文。

指李伯盧有如有份辦初選卻未見其人

此外，趙從政界朋友中得知，「李伯盧」就「三投三不投」所寫的文章，他指戴曾回應說：「有佢(戴耀廷)加持。」仿如「李」有份協助舉辦初選。趙因此於2020年5、6月時，和區諾軒討論「三投三不投」運動，他並曾問區：「呢條友乜水嚟架？」趙指「李伯盧」有如在一同搞辦初選，他有問區和戴是否在他不知情下，另邀「李伯盧」幫忙，區稱他完全不認識此人。趙亦有問戴，戴則指「李」是其「fans(支持者)」。戴以往舉辦雷動計劃，「李伯盧」亦有幫手，又指此等在民間推動初選很有用。

三不投呼籲選民勿投票予特定人士

趙認為「35+」是民間初選，嘗試集中資源，落選人不參加正式立法會選舉要出於自願，根據選舉法例，任何人都有自由參選或不參選，但「李伯盧」所講的「三不投」：即呼籲選民勿投票予任何不支持、不參與、不服從初選的參選人，對想參選的人是一個阻礙。

戴指會提醒「李」要小心

法官陳慶偉追問，因「三投三不投」對他人參選造成制肘，所以趙反對？趙同意，並解釋是違反選舉舞弊相關法例。趙又指，戴耀廷當時稱：「點會咁容易呀。」又指以往舉辦的雷動計劃也無不妥。惟戴聽到趙的看法後，指會提醒「李伯盧」小心。

民動曾就初選向香港民研支付160萬

此外，控方展示檢取的多份民主動力文件，當中一份提及向香港民意研究所支付160萬。趙確認民主動力有支持該款項，作為民研在初選票站收集數據等費用。另一份文件則提及，會向民研支付80萬元，作為立法會選舉前的民意調查費用。趙指，若該屆選舉繼續，該份文件需履行。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022