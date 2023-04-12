米芝蓮2023｜Saya、魚事者等6店新打入必比登推介　上榜名單總覽

知名美食指南「米芝蓮」今（12日）公布，由米芝蓮評審員推薦、以物超所值作評價的「必比登推介」名單，今年有65間香港食肆入選，其中六間為新上榜。下文將列出65間食肆名稱，並介紹該六間食肆的特色菜（排名不分先後）。



▼米芝蓮必比登2023推介名單▼



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必比登物超所值推介香港佔65間、澳門7間

第15屆《香港澳門米芝蓮指南 2023》將於4月26日在官網及App公布名單。在此之前，米芝蓮今日率先公布「必比登推介」名單。今年香港及澳門分別有65間及7間食肆入選該名單，其中上榜的6間本港食肆為全新上榜。

米芝蓮指，入選的食肆全以實惠的價格提供優質美食，僅低於400港元或澳門幣，便可享受到三道菜式，但不包括飲品。

2008年首次推介僅26間入圍 15年間增2倍

米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec表示，自《香港澳門米芝蓮指南》在2008年首度發布以來，入選必比登推介名單的食肆數目由最初的26間，跳升至現時的72間，增長接近兩倍，又指本港餐飲業千姿百態，充滿創意的人才輩出。

魚事者（北角）



以製作魚肉小食及魚麵而聞名，被評為「充滿玩味」，菜式包括參照炸薯條製作的炸魚條，以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。



西關老祖



僅提供外賣的小食店，主打懷舊及創新小食，包括手工製作的西關瀨粉，以及炸黑毛豬肉粽等。



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Saya



新入選名單的泰式餐廳，令名單上的泰式餐廳增至三間。由泰國的廚師團隊主理菜單，提供泰國東北部的依善傳統美食為主。重點推介散發著椰漿咖喱香氣和炭烤雞肉風味的泰北咖喱金麵，以香茅和斑蘭調味的炭火鹽燒魚。



船記



2021年開業以來主打懷舊經典粵菜。燒味由擁有逾40年經驗的師傅主理，其中和哥叉燒調味被評為「恰到好處，肉質柔軟、富有彈性」。點心師傅亦有逾30年經驗,其韭黃鮮蝦腸被評為「不但爽滑，更儼如寶石般晶瑩剔透」。



兩姊妹涼皮有限公司（太子）



因晶瑩透亮的涼皮，加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉而上榜。



一家



提供上海和四川經典菜餚，包括七里莊酒糟醉雞、四川水煮魚等，其高力芒果奶黃被評為「新穎而充滿創意，絕對值得一試」。

