黎智英就聘Tim Owen提司法覆核　指國安委建議入境處拒發工作簽證

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力案，早前獲准由英國御用大律師Timothy Wynn Owen (下稱：Tim Owen)代替抗辯，律政司向終審法院申請上訴許可被拒。全國人大常委其後應港府提請釋法，案件現時押至今年9月開審。黎繼早前曾入稟，要求法庭聲明釋法不會影響法庭允許他Tim Owen的決定。黎昨（11日）再提司法覆核，指國安委在釋法後誤解自己有「新功能」，評估黎聘用Tim Owen會構成國家風險，並建議入境處拒絕批出其工作簽證。黎認為上述決定並不符合國安委的職能，屬非法且越權，要求法庭撤銷國安委及入境處長的決定。



原告為黎智英；被告：香港特別行政區維護國家安全委員會，及入境處長；律政司被列作有利害關係方。

黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen至人大釋法的經過。(詳看下圖)

+ 6

黎終院勝訴後港府才提釋法

黎智英被指勾結外國勢力等，被控違反國安法，他去年申請聘用英國御用大律師Tim Owen，並獲高等法院批准，律政司不服，曾向上訴庭及終審法院提出上訴，終院去年11月28日駁回律政司的申請後，特首李家超即日宣布將提請人大釋法。並在12月30日，全國人大常委就《香港國安法》第14條及第47條釋法。

人大常委指國安委可作判斷和決定

全國人大常委在2022年12月30日，就《香港國安法》第14條及第47條釋法，指若要在國安法案件中聘請不具香港全面執業資格的海外律師抗辯，屬第47條規定需要的問題，應當取得特首發出的證明書。倘若香港法院未向特首提出並取得證明書，香港國安委會按第14條規定，對該等情況作出判斷和決定。

會議未討論黎以專案認可聘請外籍律師

入稟狀透露，今年1月11日，國安委開會討論落實釋法事宜，並發聲明指將會全力落實釋法內容所說明的責任，包括：分析研判特區委員會國家安全形勢、規劃有關工作、推進相關法律制度等，但沒有提及黎以「專案認可」方式聘請Tim Owen的案件。

黎智英涉違國安法的案件，原定於2022年12月1 日開審，但因釋法問題，現押後至今年9月才開審。

黎著律政司確認反被要求提供法律意見

同月16日，黎的法律團隊去信律政司，要求確認是次人大釋法一如既往，不會影響法院已下達的裁決，即早前批准他聘用Tim Owen的決定。但律政司4天後（20日）回覆指，黎提出的要求等同：「要向律政司索取法律意見」，對此感到「意外」，反指黎的法律團隊有責任就釋法對其聘請Tim Owen的影響，提供法律意見。

黎入稟要求律政司發聲明

有見及此，黎的法律團隊2月17日入稟，要求法庭下令律政司作出相關聲明，或者就著Tim Owen以致其他海外律師就該案來港執業會否涉及國安這項認定問題，向特首取得證明書。

國安委建議拒向Tim Owen發工作簽證

入境處長就該司法覆核提交的誓章，披露了國安委於1月11日的會議中，認定黎的案件涉及國家安全，可能構成國家安全風險，與維護國家的利益有衝突，因此建議入境處長，如果收到Tim Owen申請就該案來港抗辯的工作簽證，都應予以拒絕。該誓章透露，國安委的決定是最終及具約束力，且不受司法覆核挑戰，入境處會尊重及落實相關決定

黎批評律政司刻意隱瞞

黎批評律政司司長作為國安委成員，必然知悉會議決定，之後回覆黎的法律團隊時卻隻字不提，明知黎及其法律團隊根本無從得知Tim Owen任何工作簽證都不會批核，反而著法律團隊就他來港抗辯一事提供法律意見，認為律政司直到入境處長的誓章公開前一直刻意隱瞞。

案件編號：HCAL566/2023