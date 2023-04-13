安心出行下載量達950萬次逼近天文台　基本法APP包尾僅9600次

政府各部門推出不同的手機應用程式，向市民提供服務或資訊。政府資訊科技總監辦公室回覆立法會特別財委員質詢時，披露近5年該些手機APP的下載情況，當中最多人下載為「我的天文台」，達970萬次，其次為僅推出3年、現已不再使用的防疫程式「安心出行」，有950萬次；醫務衞生局的「醫健通」則以290萬次下載位列第三。



至於「包尾」的政府APP當中，撇除只提供予視障聽障人士及活動限定的APP，以及推出不足一年的APP，由政制及內地事務局推出的「"悅"讀基本法」為最少人下載，僅9,400次；其次為「香港珊瑚礁普查」及「水務署自動讀錶系統」，均只有1.3萬次。



共開發119個APP 三分一已下架

資科辦以書面會應立法會特別財委會提問，披露過去5年有關政府的APP資料，包括開發費用、每年維護費用、截至今年1月31日的總下載次數等。據資科辦資料，政府共有119個相關APP，當中有39個已經下架。

除去測試用的APP外，截至1月底，最多人下載的是「我的天文台」，共有970萬次下載，由於該APP屬內部資源開發及維護，不涉額外開支，故未有羅列。第二多則是在疫情期間大派用場的「安心出行」APP，達950萬人次下載，其開發費用為300萬，每年維護費用約90萬，由於現時出入處所已不需「疫苗通行證」，料「安心出行」下載量無法超越「我的天文台」。

「"悅"讀基本法」APP每個下載成本$70

醫衞局的「醫健通」及運輸署的「香港出行易」則位列第三及第四，分別有290萬及260萬次下載。至於只提供英文版本的香港電台「RTHK On The Go」亦有250萬人次下載，位列第五。

至於「包艇」的政府APP，在撇除推出不足一年，以及只服務聽障視障人士及個別活動參加者的APP外，最少人下載的，當屬政制及內地事務局推出的「"悅"讀基本法」，該APP收錄電子版《憲法》和《基本法》，提供相關遊戲問答，意旨加深使用者對《基本法》等認識。APP於2021年11月推出，耗資開發費66萬，每年維護費用達6萬，但啟用逾兩年下載量只有9,400次，每次下載的成本為70元。

政制及內地事務局推出的「"悅"讀基本法」只有9600次下載。（App Store截圖）

「少年警訊流動應用程式」 每年維護費103.9萬

漁農自然護理署的「香港珊瑚礁普查」及水務署的「水務署自動讀錶系統」則排列尾二，只有1.3萬次下載量。

十大「包尾」APP中，警務處的「少年警訊流動應用程式」開發資金達137.9萬元、每年維護費用高達103.9萬元，但其總下載量亦只有2.5萬次，平個每個下載成本為56元，下載量排倒數第十。據資科辦補充，該兩筆費用是包括APP的程式、後台系統、網站維護、系統託管服務和系統許可費用。

▼政府相關流動應用程式開支及下載量等全名單▼

