中國冰球集團質疑無資助屬會　冰協澄清：私人機構不可獲政府撥款

香港冰球隊於波斯尼亞勝出比賽後大會播錯國歌風波持續，前冰協屬會、中國冰球集團共同創辦人兼行政總監Gregory Smyth今（12日）接受傳媒訪問，認為冰協騎劫社會輿論，在未說明政府撥款後用途即將焦點轉移至剝削運動員培訓基金，又稱每名出賽運動員仍需自費5,000元參加比賽，且據其所知今次奪金的女子冰球隊，其屬會女子冰球會（WIHO）無從冰協取得任何撥款。



冰協晚上回應有關報道，指2023至24年度獲康文署批出約700萬元推動冰球運動，而非作私人球會營運用途，而前屬會中國冰球集團及屬會WIHO是私人機構，故不會獲政府資助。冰協又指今次世界錦標賽球員毋須支付任何費用，但球員隊衣無資助需自費，康文署亦無法支付今次保險費用。



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前冰協屬會、中國冰球集團共同創辦人兼行政總監Gregory Smyth今（12日）接受至少兩間傳媒訪問，指政府已經重申削減冰協資助不會影響運動員，但冰協仍然「騎劫」社會輿論，在無説明獲取政府撥款後的用途下將焦點轉移至政府將剝奪運動員的培訓資金，批評有關行為極度「不夠坦白」，亦相信公眾會看清真相。

他又提到現時全港有約10個冰球會，當中一半並非冰協會員，即使是會員亦無法有投票權，不能左右管理層決定，亦無法取得資助。他認為播錯國歌事件反映冰協管治問題，使用資金缺透明度，認為冰協應更換管理層。

Gregory Smyth又指出，冰協每年獲政府撥款700萬元，但其屬會無法取得件何資助，又指今次奪金的女子冰球代表隊，其屬會WIHO亦無法取得冰協撥款。他又說，雖然政府及國際冰球總會均有向參賽球隊提供部份資助，惟據其所知現時香港每名球員自費5,000元參加。

▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



冰協晚上反擊Gregory Smyth的說法，提到政府每年都會檢討及調整對總會的資助額，本年度經康文署審批後，資助額上調至約700萬元。冰協強調康文署資助款項是用作推動冰球運動而非作私人球會營運用途，每項開支皆需根據相關採購指引及會計程序處理，所有受資助項目皆有不同的資助程度及上限，未合資格的開支及超出資助上限的費用皆由總會自行承擔。

冰協又指，前屬會中國冰球集團乃牟利私人機構、WIHO亦屬私人機構，故絕對不會獲得政府資助；所有資助必須根據與康文署簽署的資助協議使用，並由合資格核數師核實，餘款亦必須退還給政府。

▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼



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對於今次世錦賽，冰協稱，就國際賽事而言，協會所有開銷在實報實銷的情況下，向康文署報銷可取回開銷，但資助上限為90%。冰協強調，今次世界錦標賽球員毋須支付任何費用，惟康文署並無資助隊衣，球員須自費購買。此外，康文署資助亦無法支付是次旅程的保險費用，故有20名經正式遴選而入選的球員在出發前得知有關保險問題可能令是次旅程須要取消，7人向冰協墊支，最終才解決問題。

冰協又澄清，協會的普通會員有投票權。對於「有關人士」指該會資助運用欠透明度，冰協亦付上由康文署批核的項目用途截圖，又指「有關人士」對冰協的纏擾行為已有多年，重申經康文署及廉政公署調查亦證實協會未有任何不恰當使用資助款項的問題。

冰協附上與康文署的支出明細。（冰協提供）

冰協又指出，據悉「有關人士」對協會的不滿，源於以加拿大資助方式與本地作比較，對本地體育運動資助模式的不理解而產生誤解，亦因無法取得資助。故在2019年已離開冰協。