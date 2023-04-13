高才通高薪申請人帶1.46名受養人來港　孫玉菡：擬加更多內地院校

2022年施政報告提出以更進取和更具針對性的方式吸納外來人才，勞工及福利局局長孫玉菡今日（13日）在報章撰文表示，高端人才通行證計劃(高才通)受歡迎程度遠超預期，截至上月底收到逾2萬宗申請，獲批近1.2萬宗，已有超過9200人領取簽證準備半年內赴港或已經來港，而高薪類別申請人連同受養人一併申請比率較高，至今批出的受養人簽證約有8300個，孫玉菡指申請人的家人亦會成為社會一分子。



《2022年施政報告》提出以更進取和更具針對性的方式吸納外來人才，要求於2023至2025年期間每年透過各項輸入人才計劃輸入至少35000名預計在港逗留至少12個月的人才。（資料圖片/梁鵬威攝）

新一輪「人才清單」檢討本月底前完成

孫玉菡在《大公報》撰文稱，港府現正開展新一輪「人才清單」檢討，諮詢業界和調研相關專業的最新人才短缺情況，目標在本月底前完成檢討，務求善用「人才清單」吸引更多世界級優才來港，有效對應市場需要。

勞工及福利局局長孫玉菡。(政府新聞處圖片)

逾9200人半年內赴港或已經來港

孫玉菡指，「高才通」是新政府招攬人才措施中一大亮點，截至今年3月28日，已收到超過兩萬宗申請，獲批的接近1.2萬份，他形容計劃受外地人才歡迎程度遠超政府預期，已有超過9200人領取簽證準備半年內赴港或已經來港。

申請數字以平均每天逾200宗平穩上升

當中，計劃推出至今約三個月，申請數字一直以平均每天二百宗以上平穩上升，超過五成為擁有至少三年以上工作經驗的百強大學畢業生，而具少於三年工作經驗的百強大學畢業生則佔27%，高薪類別的申請人約佔22%。三類申請人的比例亦見平穩，高薪人士和具較多工作經驗的佔大多數、即超過七成。

30歲以下約佔一半 高薪申請人平均帶同1.46名受養人來港

年齡方面，孫玉菡指，獲批的一萬多名申請人以青年人為主，30歲以下約佔一半，40歲以下更接近八成，該些獲批申請人可帶同受養人、即配偶及18歲以下的子女來港。他透露，現時在「高才通」下批出的受養人簽證約有8300個，高薪類別申請人連同受養人一併申請的比率較高，每位獲批的申請人平均會帶同1.46名受養人。

至於具少於三年工作經驗的百強大學畢業生帶同受養人的比率最低，平均每33名申請人才有一名受養人，相信與這類申請人較年輕並未成家有關。孫玉菡認為，「高才通」引入的人才並不限於申請人本身，他們的家人亦會成為我們的一分子，貢獻香港。

他又指，申請人來自不同地區的大學，相當國際化，當中超過一半畢業於亞洲區的大學（包括內地、新加坡、香港、韓國、台灣等），其次是港人留學的熱門地區，依獲批宗數次序計有美國、澳洲、英國及加拿大，共涉及超過四千六百人。

擬加入更多內地院校名單

孫玉菡重申，會持續監察各人才入境計劃的推行情況，並適時調整計劃的細節，並指內地高校發展迅速，香港除了吸納入選百強大學的內地院校畢業生，亦會參考國家具權威性的高校名單，港府正就「高才通計劃」進行中期檢視，包括計劃下指定的知名大學名單，以包攬更多國內外的優質學府，擴大香港吸納人才的網絡。