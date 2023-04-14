16歲少年隨他人圖劫放狗女子　官指同行人曾持械指嚇　判教導所

9名男子涉於4個月內在9次不同場合中糾黨行劫，包括打劫途人、遊戲機中心、油站及麻雀館，一共劫去200萬元財物。他們早前承認搶劫及企圖搶劫共10罪，其中8人上月被判監4至5年1個月不等，餘下20歲青年只涉及在大埔企圖搶劫一名正在放狗的女途人，獲准先索取勞教中心及教導所報告，延至今（14日）在高等法院判刑。暫委法官胡雅文指，事件涉及多個劫匪一同行事，事主更被持械指嚇，情節嚴重，考慮到被告案發時只得16歲，被捕後亦向警方提供其他共犯的資料，決定按報告建議判他入教導所。



被捕後認被招攬搶劫負責把風

被告沈穎隆 （前稱沈伊濼，現年20歲）承認一項企圖搶劫罪。案情指，2020年2月11日凌晨時分，沈與4名男子在大埔截劫一名當時正在遛狗的56歲女子，女子大叫求救，嘗試拔足逃走時不慎跌倒，被途人發現，劫匪因而逃去。閉路電視片段所見，當時女事主曾被人持刀指嚇及追截。沈被捕後承認他被人招攬搶劫，負責把風。

同行者有人曾械指向事主

法官指，案情顯示案中多人參與，並曾持械指向事主，情節非常嚴重，適當量刑起點應為監禁5年半。但考慮到沈案發時只得16歲，且有家人支持，本身患有專注力失調的他，案發後亦嘗試用功改善學業成績。此外，沈被捕後曾替警方提供其他被告的資訊，錄取「無損權益口供」。報告顯示他不適合入勞教中心，法官判他進教導所。

其餘8被告囚4年至5年1月不等

同案8名被告：莊展鏜（19歲）、方梓諾（22歲）、李懿熙（19歲）、周志豪（33歲）、鄭朗晞（22歲）、湯志傑（19歲），以及案發時兩名未成年被告，早前分別承認8項搶劫及2項企圖搶劫罪，判囚4年至5年1個月不等。

案件編號：HCCC149/2021