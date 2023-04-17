錦江小學瀕殺校　家長憶移居長洲讓子女入讀：夢想的學校

中華基督教會長洲堂錦江小學小一收生只欠一人才到底開班下限。今日（17日）是復活節假期後復課的第一日，學校位於半山位置，小朋友要走一段樓梯路才到學校，有家長在送子女上學後在樓梯迎接其他上學的學生，校長亦在校門口向家長及學生打招呼，惟校長對面臨殺校危機不作多談，僅指現階段不適宜作回應，適當時候會再作公布。



有家長表示，本身由內地特意移居到長洲，讓小朋友入讀錦江小學，亦打算等現時只得一歲半的女兒長大後，安排她跟隨兄長腳步入讀同一間小學。她解釋學校會教學生關心社會，服務社區等價值觀，而非機械式的追求成績，「希望孩子們是孩子，就是活崩亂跳的，不是那種上學的機械人。」



校長在校門口向家長及學生打招呼。（張浩維攝）

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長洲堂錦江小學今日假期後復課，校長一早在校門迎接家長及學生，被問到面臨殺校一事，校長不願多談，回覆指現階段不適宜作回應，着記者如有問題，可以電郵作查詢，校方會在適當時候再作公布。

學校教學生關心社會 「不是那種上學的機械人」

家長武女士去年由內地移居到長洲，她指是為了讓兒子到錦江學校入讀小五，她提稱自己於港大畢業，去年來港時都有考慮過其他地方，但認為市區的學校節奏快，只會忙於學習，但錦江學校則會教學生關心社會，服務社區，武女士亦很喜歡校方的價值觀，「希望孩子們是孩子，就是活崩亂跳的，不是那種上學的機械人。」

當武女士得知錦江小學來年不能開小一，她跟兒子均感到很難過，因為她們一家都很喜歡學校，而武女士本來更打算安排年僅半歲的女兒日後亦入讀錦江學校，形容是「夢想的學校」，她希望局方可以改變決定，校方亦可渡過難關，「希望我的女兒長大後就可以啦。」

長洲家長憂愈來愈多學生轉校

長洲居民陳先生的兩名小朋友在錦江小學分別就讀小一及小四，得知學校下學年或不能開小一後感到㥬惶，「驚間學校啲小朋友斷層，最終政府都係殺校嘅啫，就係唔想佢殺校。」他又認為，不能開小一會令更多學生轉校，「殺校其他同學一定會走。但我唔會囉，我都讀到尾嘅，但睇下點囉。」他指不開小一對低年級的學生影響最大，因為少了照顧小朋友機會，「運動會又搞唔成，秋季旅行又搞唔成，咁你不如直接殺咗佢好過啦，你咁樣磨死佢嘅話。」

陳先生表示，自己在長洲長大，雖然不是同一間學校讀書，但認為學校有保留的價值，「少班教學做得好好，大家都好close，關係都好好。」他又認為小朋友在校內讀書，可以有一個快樂的童年，「學嘅做嘅都唔同香港學校，唔係話要攞排名、拔尖，一路都冇，唔係好壓迫，啲活動教學幾好，個個行咁辛苦上嚟都開心。」

小六女生感不快：擔心日後很少人

就讀小六的郭同學亦感到不開心，她指校內的學生都以長洲居民為主，只有一至兩個同學是由市區入來讀書，她又表示學校以往收到20多個學生，但每年都有學生轉校，擔心日後可能會變得很少人。