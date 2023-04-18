殺校｜錦江小學姊弟校友憶師生情濃　老師搬長洲住爭取相處時光

中華基督教會長洲堂錦江小學新學年未獲批准開辦小一。校友會不捨有45年歷史的母校面臨停辦，上周日起鼓勵校友一人一信，向教育局反映收回決定。

發起人陳卓賢與姊姊陳詠心，為該校校友會正副主席，憶述兒時在村校學習點滴。學校校舍小和人數少，卻造就緊密師生關係，學生視老師如朋友，「係會傾到偈嗰種，亦都係長洲村校嘅一個特色。」該校有老師特意搬入長洲居住，方便工作之餘，亦爭取與學生相處時光。

二人認為若母校今年9月停辦小一，對師生都有很大的影響，認為目前仍是小一自行收生的階段，尚有機會取錄更多學生，期望教育局先撤回決定。



陳卓賢(左)及胞姊陳詠心分別是長洲幼稚園老師及翻譯員，兩人的職業很大程度受到錦江小學老師的影響。（張浩維攝）

村校師生關係緊密 老師花額外時間為學生「補底」

陳卓賢及陳詠心兩姊弟，在錦江小學畢業後，就加入校友會，至今有十多年。村校規模小，每級只有一班。他們難忘學校師生關係密切，有老師甚至會特意搬入長洲居住，以便工作及與學生相處。二人形容學校師生關係，亦師亦友，「係會傾到偈嗰種」；面對學習進度落後的學生，老師亦會樂意花額外時間協助「補底」。

陳卓賢與陳詠心難忘學校師生關係密切，老師與學生亦師亦友，形容「係會傾到偈嗰種」。（張浩維攝）

學習氣氛輕鬆不催谷 學生有空間享受學習過程

二人指，學校學習氣氛良好，不會催谷學生成績，令他們能夠享受校園生活。他們受到老師啟發，選擇到今日的職志。陳詠心表示，在校內老師薰陶下，從小便立志成為一名教師，「本住想教育下一代個心，做返幼稚園老師，想小朋友喺一個好開心嘅情況，好有愛嘅環境下去成長。」陳卓賢則表示，老師教學循循善誘，亦培養他對語文的興趣，促使他現在從事翻譯工作。

母校早前向家長、校友發信，指今年9月，不獲教育局批准開辦小一。兩人得悉後均感到失望與痛心，學校師生情緒亦受到打擊。陳卓賢指，長洲堂錦江幼稚園的學生，部份可銜接升讀到錦江小學，當得知小學未獲開辦小一的消息，兩校的校長須即時溝通，為幼稚園的家長解答問題；對錦江小學的師生，更造成心理壓力，擔心學校會否被殺校，不少發展和學習計劃，亦會因學生逐步「斷層」，難以繼續落實。他們指學校近年增加資源，將教學模式與社會接軌，新安排猶如將計劃「一下子幻滅晒」。

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冀撤回停辦小一決定

教育界立法會議員朱國強早前透露，校方有意以私營方式開辦小一，或特別視學以令學校順利開班。二人指，不論校方或校友，均希望學校可以如常開班，認為目前仍屬小一收生的階段，尚存很大變數，有增加收生的機會，期望局方可以酌情處理，「一個人插班都得啦」，以達到開辦一班16人的最低要求。