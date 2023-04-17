初選案｜趙家賢稱初時時當自己是選管會主席　無與民主黨黨友聯絡

民主派初選案16被告審訊繼續，來自民主動力的被告趙家賢今(17日)續在西九龍法院(暫代高等法院)接受辯方盤問。他指，民主黨代表曾在新東協調會議上，對否決預算案的議題表示關注，戴之後向趙稱會與該黨聯絡及處理。趙稱彵後來從區諾軒口中得知，戴獲民主派元老，包括李卓人及李永達授權作選舉的協調工作，故他沒有追問戴情況。趙又謂他在協辦初選時，把自己當成是選管會主席，故林卓廷和黃碧雲雖然是其黨友，但初選期間沒有與二人聯絡。



不覺戴有用過調解方法處理

趙家賢在代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文盤問時指，就初選報名表中的條款中「我確認支持和認同由戴耀廷和區諾軒主導之協調會議共識」，當中的「共識」是指各區的協調共識。 他同意辯方所指，當中未有規則如何達致共識。趙續指，知悉戴曾於美國哈佛大學，並讀過調解界殿堂級課程Program of negotiation，因此相信戴會用調解方法促進「35+」的協調工作，其後又不覺得戴有運用調解的方法。

趙家賢指戴耀廷曾向他稱會與個別與會者聯絡解決分歧，但他不覺戴有用調解方法處理。(資料圖片)

戴稱會與個別與會者聯絡

法官李運騰問，若協調會議中意見有分歧時，如何解決。趙指，會中不同政治光譜表達意見，會出現南轅北轍的情況，戴會邀請各方講及其思維。戴亦表示在會議後，會聯絡個別與會者，並說：「佢揸住MINI Cooper，可以周圍走。」

溫和派因政治大勢簽共同綱領

此外，沈又引述趙家賢的錄影會面，提及一些溫和民主陣營人士因政治大勢，亦簽署共同綱領。趙亦從戴知悉九東選區中，黃之鋒等人提出：「要有番份嘢簽。」戴亦以此作藍本，再「加加減減」下製成；新西則由朱凱廸提出。法官李運騰問及「藍本」是什麼，趙解釋是各區協議文件的最後版本。

司馬文表明反對

趙說，新東會議中，民主黨的代表表示對否決預算案的關注，並解釋與司馬文在港島協會議中，清晰表明反對否決預算案有不同。他和司馬文曾同屬公共專業聯盟，聯盟內成員對於否決預算案感訝異。

趙家賢稱他在辦初選時，會當自己是選管會主席，故不會聯絡民主黨的黨友。（資料圖片／張浩維攝）

認為戴與民主當有緊密聯繫

民主黨代表的關注，趙稱戴說他會與民主黨聯絡處理。沈問趙並不知悉戴是否真的有聯絡該黨，趙同意，但他有透過區諾軒得知戴獲民主派元老授權，包括李永達和李卓人，他因此認為戴與民主黨之間有緊密聯繫，未有就此追問戴。

戴獲民主派元老授權作選舉協調

法官陳仲衡問，林卓廷和黃碧雲是否就此事問當時同屬民主黨的趙，趙說沒有，又稱他行事有道德原則，並謂：「雖然係民間初選，但我會當自己係選管會主席嚟做。」被問及李永達和李卓人是否並非支持否決預算案，趙回應指兩人是授權進行立法會選舉的協調工作。

不知新東會議民主當的代表是誰

沈又指出，根據趙的供詞，他從其助手黎敬輝的筆記得知，新東協議會議投票時，民主黨的代表是李永成。但沈指李於2018年底至2019年初已離開民主黨，趙稱他或記錯，亦不知道當時誰代表民主黨。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022