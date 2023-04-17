粉嶺稻香酒樓冧天花　屋宇署指樓宇結構無明顯危險　已發勘測令

粉嶺碧湖商場稻香酒樓今早（17日）發生冧天花意外，一幅約8米長兩米濶的假天花突然場下，石屎碎散落。屋宇署發言人今晚表示，將根據《建築物條例》向有關業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測該石屎樓板，並提交勘測報告及修葺方案。



屋宇署又指，事發後已隨即派員視察，發現該酒樓的天花樓板有石屎剝落導致假天花塌下，但整體樓宇結構沒有明顯危險。署方已即時要求有關物業的業主代表和物業管理公司採取補救行動，有關物業管理公司已圍封涉事範圍，而該酒樓亦已暫停營業。屋宇署會繼續密切跟進此個案，確保有關勘測令獲得適當跟進。



+ 1

今日（17日）早上9時10分，粉嶺一鳴路15號碧湖商場地下稻香酒樓，一幅約8米乘兩米的假天花突然塌下，壓住枱櫈。在場有不少茶客聞巨響紛紛失聲呼叫，幸事件中無人受傷。

屋宇署發言人今晚表示，將根據《建築物條例》向有關業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測該石屎樓板，並提交勘測報告及修葺方案。

屋宇署又指，早上接獲消防處通知後已隨即派員視察，發現該酒樓的天花樓板有石屎剝落導致假天花塌下，但整體樓宇結構沒有明顯危險。

署方已即時要求有關物業的業主代表和物業管理公司採取補救行動，有關物業管理公司已圍封涉事範圍，而該酒樓亦已暫停營業。屋宇署會繼續密切跟進此個案，確保有關勘測令獲得適當跟進。

發言人強調，業主須對其物業的樓宇安全和維修保養負上責任，並安排定期檢查及作出適時維修。政府會向業主提供協助和支援，並對失修樓宇採取執法行動，以確保公眾安全。