性積犯認隨機圖姦13歲女童　官稱猶幸被告無法勃起未得逞　囚8年

中年性積犯強迫一名快到家門的13歲女童隨他到梯間，揉捏她胸部、脫掉其內褲，女童感到中年漢曾用下體碰其私處，惟因對方未有反應而未完事。該中年漢早前承認一項企圖強姦罪，案件今（18日）在高等法院判刑，辯方求情指被告未有刻意挑選女童，只因突如其來的性慾才犯案。法官杜麗冰判刑時指，受害女童拒絕提供創傷報告，但憑常理也可推斷她的可怕經歷，至少會在其成長路上烙下陰影，猶幸被告因無法勃起未能得逞，否則X便會被強姦，最終決定判被告入獄8年。



被告曾昭宇（44歲），承認於2021年4月21日，在沙田大圍新翠邨某大廈後樓梯間企圖強姦當時13歲的女童X。

過往曾有強姦及企圖強姦案底的被告曾昭宇，承認企圖強姦13歲女童，被判囚8年。

被告曾犯強姦及企圖強姦罪

辯方進一步求情指，被告案發時本來打算到案發地點探望母親，惟因一時衝動及突如其來的性慾而犯案，強調他沒有刻意挑選女童犯案；案發經過歷時數分鐘，X沒有受到長期凌辱，被告在過程中亦無使用武器，X沒有受到身體傷害；被告被捕後向警方坦白，並在最早時間認罪。

法官判刑時指，被告並非初犯，過往曾有4項風化：2007年因強姦罪判囚5年、2010年因企圖強姦罪判囚8年等。

X不願重提經歷拒作創傷報告

法庭早前欲為X索取創傷報告，但X不願重提本案經歷，因而拒絕。雖然案中沒有證據顯示X事後的心理狀況，但憑常理可以推敲一名尚處於青春期的13歲女童，遇上如此可怕的經歷後，其成長經歷至少也會留下陰影。

被告曾威脅用刀劃破X的臉

法官形容，本案案情嚴重，被告因無法勃起未能成事，否則X便會被強姦，猶幸被告不能得逞，X最終獲准安全回家，又指當時X正在回家途中，應該受到社會及法庭保護，免受類同本案的施襲。即使辯方求情時稱，被告並沒有使用武器，但法官指，當時被告仍曾威脅要用刀劃破X臉。考慮各項因素後，法官最終判被告入獄8年。

被告揉捏X胸部半分鐘並其內褲

案情指，X當日放學回家途中，遭被告尾隨至其家樓層。被告步出樓梯後，突然截停X並帶她到梯間。女童嘗試逃脫，但被告威脅說若她不就範，便會用刀劃花她的臉。其後被告在梯間，曾伸手入她的上衣揉捏其胸部近半分鐘，又脫下她的面褲及內褲，並將她按到地上。X看到被告在無戴安全套的情況下，拿著其下體觸碰X的私處近半分鐘。X嘗試推開被告但不成功，但感覺到他的性器官尚軟，亦沒有插入其體內。被告後來叫X穿回衣服，之後離開了梯間。

被告被捕後認曾企圖強姦X，當日回家是想問母借錢，因見到X才生惡念，但因無法勃起而未成事，之後有想起女友及在小欖曾學過的事而自制。

案件編號：HCCC158/2022