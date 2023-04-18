71歲翁FB識15歲男後　認曾相互口交及肛交　求情指男童有經營業務

七旬退休漢在網上結織一名輕度弱智的15歲男童後，涉兩度向男童支付數百元及請飲可樂，換取男童為他及其妻的性服務。夫妻二人事後雙雙被捕，七旬翁今（18日）在區域法院承認非禮及非法肛交等三罪，其妻原亦被控兩項非禮兒童罪，則獲存檔法庭不予起訴。案情指，七旬翁曾與男童互相肛交及口交，他求情時指男童在網上經營「業務」，很清楚自己在做甚麼。法官把案押後至5月10日判刑，以候七旬翁的精神科等報告。



男被告認非禮及非法肛交等3罪

男被告黃清湘（71歲，退休人士），承認與年齡在16歲以下的男子作出嚴重猥褻作為、與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為共3罪，指他於2022年3月16日及20日在屯門寶田邨某單位犯案。黃另面對的男子與男性精神上無行為能力的人作出嚴重猥褻作為等三罪則獲存檔法庭。

男被告黃清湘在區域法院認罪，其妻易良蘭則獲准控罪存檔，不作起訴。

女被告控罪存檔當庭釋放

女被告易良蘭（55歲，保安員），她是黃的妻子，面對的兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，全數獲存檔法庭，當庭釋放。

事主X與黃透過FB認識

案情指，事主X案發時15歲，有輕度智能遲滯、癲癇症及對立反抗症。兩名被告則為夫妻關係，同居於涉案地點。X與被告黃清湘於2022年透過Facebook結識，X有稱他只有15歲，黃仍邀請X到其家玩樂。

黃在X拒絕下圖與X肛交

X於2020年3月16日去到黃的單位，黃脫去衣物坐在床上，並用手摩擦X的陰莖至勃起，並要求X與他做同樣的事。黃隨後在X拒絕下試圖與X肛交，又要求X替他口交及手淫，黃最後在X肚皮上射精，黃亦有替X手淫，X在沙發上射精。黃曾與X的肛交一次，有用潤滑劑但無用安全套，被告在X離開前有給X港幣300元。

第二次見面有付1百元及請飲可樂

4日後，被告再在其住所內，要X為下體插入其肛門兩至三次，全部均沒有使用安全套，又要X為他口交，黃最後在X口中射精。被告有支付X約100元，黃送X往坐巴士途中請X飲一罐可樂。

X在4月6日與一名臨床心理學家會面時透露了事件，黃3日後被捕，他在警誡下承認與X曾互相撫摸對方的性器官。

辯方指事主X清楚自己在做甚麼

辯方律師求情指，X案發時已15歲，若他年滿16歲，被告的行為便不構成違法，又指X在網上經營業務（Running the business），很清楚自己在做甚麼事，即收取金錢提供性服務。惟法官指涉案報告沒有提及這點，辯方再強調X很清楚自己案發時在做什麼。

案件編號：DCCC760/2022