港島大停電｜港燈正調查成因　郭偉强：近12個鐘仍未完成匪夷所思

港島區今日（19日）凌晨時份，廣泛地區停電，南區、灣仔、太古城等多區，電壓突然驟降，街燈及交通燈熄滅外，消防處在凌晨零時49分至1至37分，亦接獲32宗困𨋢報告，港燈表示，凌晨時份供電系統發生故障，正調查事故起因。港島區立法會議員郭偉强表示，事故影響到不少港島區居民，亦有不少人憂慮類似問題會再次發生，認為港燈應盡快交代事件，惟事故發生至今已近12小昤，港燈仍未完成初步調查，他直斥是「匪夷所思」。



▼ 港島多區停電情況 ▼



+ 7

郭偉强。（資料圖片／歐嘉樂攝）

憂類似問題接踵出現

郭偉强接受查詢時表示，自己亦住在港島區，昨夜家中電力亦曾「跳咗一下」，惟得悉有部份地區出現困𨋢的情況，電力恢復亦較慢，對市民造成不便：「因為嗰陣12點幾，好多人可能都係啱啱放工冇耐，可能沖緊涼、食緊飯，準備瞓覺嘅時間，都會帶嚟一定嘅不便。」

他續指，大停電並不常發生，但公眾會憂慮在今次事故後，類似問題會接踵出現，促請港燈盡快交代事故起因和初步調查結果：「發生到𠵱家都就嚟12個鐘啦，都未搵到個原因，都有啲匪夷所思，佢喺度咁多年，都應該有唔少經驗，邊度出咗問題唔應該要查咁耐，都希望佢盡快公布返個調查結果，因為公眾都關心。」

質疑港燈調查速度慢

他又質疑，港島區電力供應欠缺競爭，致港燈遲遲未做好調查：「獨市生意都應該要上心，唔應該畀人嘅感覺係慢半拍，唔係咪比較長時間養尊處優，所以應變能力同調查速度似乎就真係偏慢，比較起上嚟就慢咗一大截。」