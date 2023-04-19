港島大停電｜專家料外部因素觸發電網保護系統　港燈調查或需4周

港島區今日（19日）凌晨時份，廣泛地區停電，停電時間長達約一小時，港燈表示，凌晨時份供電系統發生故障，正調查事故起因。工程師學會電機分部代表勞偉籌接受《香港01》訪問時表示，估計今次停電源於外部問題影響到供電網，再觸及到電網的保護系統，令多個電網同時「跳掣」，惟暫時未有足夠數據推測所涉的原因為何。

他形容，情況十分罕見，相信是至少20多年來港島首次大規模停電，情況亦與去年中電在屯門、元朗、天水圍的大規模停電有別，並不涉及電纜明顯故障，所以在調查方面亦要較多時間，難以在數天內交代初步成因，但亦不能排除事件與巡查不足或人為疏忽有關。據他了解，港燈需要在4個星期內，向機電工程署提交調查報告。



▼ 港島多區停電情況 ▼



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「好多個掣同一時間跳咗」

勞偉籌分析指，估計今次港島區大範圍停電，是有外部問題觸及供電網的保護系統，以免電網故障的情況擴大，情況就如家中「跳fuse」：「就係因為唔想影響到……扯冧咗成個電網，今次突然間，佢自我保護就好多個掣同一時間跳咗」，而多個「跳掣」便涉及區內多組電纜，致港島大規模停電。他相信部份地區連數個後備電纜都「跳掣」，欠缺後備電源，致有地區停電最長達約40分鐘。

他續指，一般供電事故普遍與輸電纜或電塔故障有關，惟他估計今次與供電基建設施出問題的機會較細，因為據他了解，港燈只餘下一個電塔，絕大部份電纜在地底，受影響機會微，「今次有啲唔同，佢唔係因為一件infrastructure（基建）嘅component（部件）出咗事而影響。」

機件老化機會微

至於會否涉及機件老化，勞偉籌認為，電網等機件老化機會較微，因為港燈與政府簽訂的協議，保證電力公司有8%利潤保證，故港燈會適時更換基建設施：「佢唔會慳錢去擺落基建度，啲錢擺落基建係guarantee有8%嘅利潤，8%其實係好高，所以佢唔會慳錢落呢樣嘢。」

不過，他強調今次大停電事故罕見，估計是至少相隔20多年再在港島區出現如此廣泛的大停電。他表示港燈近十多年的供電表現（track record）不俗，加上港燈供電的可靠性（reliability）達99.999%，是全球名列前茅，「即係一年嚟到講，拉平均嚟講，個住戶可能會冇電，係得幾分鐘」，故他相信短期內再發生同類型問題的機會較小。

有別於去年中電元朗停電有起火

至於港燈需時多久調查和交代成因，他則指，今次事故與早前中電發生的停電有別，難以在一兩天內交代初步調查結果，「上嗰兩次都係你真係會見到、physically有啲嘢見到，有個火或邊個位置有條火，但係今次……始終直至現時，暫時冇一樣嘢好實在畀你見到佢係壞咗，所以今次真係要畀上兩次耐一啲，真係可能要4個禮拜。」