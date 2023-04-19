海關首引新例控兩婦洗黑錢　涉邊境管制站運送共2.8億元現金到港

香港海關今日（19日）公布，落案起訴兩名59歲女子涉嫌洗黑錢，在2018至2019年間，多次於邊境管制站運送大量現金，折合約2.8億元懷疑犯罪得益，是海關首次引用《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》作出檢控，案件將於本月28日在粉嶺裁判法院提堂。



海關表示，根據《有組織及嚴重罪行條例》落案起訴兩名同為59歲女子，共四項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名，是自2018年7月起實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》後，海關首次引用《條例》起訴涉嫌透過跨境運送大量（即總值高於12萬港元）現金類物品進行洗黑錢活動人士的案件。

涉2018至2019年多次運送大量現金

海關指出，案中兩名女子在2018至2019年期間，多次於邊境管制站運送大量現金類物品到香港，經調查後，發現兩名女子涉嫌處理共折合約2.8億元的懷疑犯罪得益，於2019年9月被捕。

根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。