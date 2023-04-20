粉嶺高球場｜土拓署補充環評出爐　證原報告可靠　改佈局礙發展

粉嶺高爾夫球場其32公頃用地將於今年9月收回，政府擬在部份收回的用地發展公營房屋，惟環評報告去年在環境諮詢委員會「闖關」失敗，需要重做生態研究。

土木工程拓展署近日向環諮會提交最新的環評研究報告，據內容顯示重做的生態研究，證實早前環評報告內容可靠，即生態價值並非特別高，又強調為遷就林地而修訂擬議住宅發展佈局並不可行，並會就樹木補償移植維持「1:1補償要求」，但會將跟進樹木管理期會由1年延長至3年。至於雀鳥、飛蛾和蝙蝠調查均與上一份報告的結論相似。



▼粉嶺高爾夫球場▼



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補做的生態報告涉及8個範疇，當中較大爭議的樹木補償方面，環諮會委員早前指，補償性種植的樹木存活率僅50%，憂慮會對環境造成破壞，建議將補償性植樹比率由「1:1」提升至「1:1.5」，但報告強調，據政府指引無法存活的樹木將會更換，故實際補償比例並不受樹活率所影響，故會沿用「1:1補償要求」植樹，但負責的部門將會訂立長達3年的樹木管理計劃，並根據水文影響，計算相關樹木的需水量（water demand），相關部門期間亦會盡力確保樹木保持良好狀態，並會更換無法存活的樹木。

對於被要求因應林地（woodland）位置而改變佈局，補充報告則重申，重做的生態研究再次確認，涉及的0.39公頃林地的生態價值為「低至中度」，認為移除林地並不會對生態構成不良影響，反指保留林地將不利公營房屋以及公用和商業設施的發展。

當局會保育的林地毗鄰現有的停車地。（報告截圖）

環諮會委員早前關注擬議發展地盤內的水文地理，尤其是在第4區內極具價值的水松，最新報告指，政府已委託香港大學土木工程學系副教授徐婷芳，分析建屋對水文的影響，她在粉嶺高球場進行鑽孔（borehole）和土壤採樣（soil sampling），結果引證分區4沼澤林地的主要水源，並非來自其他分區，而石湖墟污水處理廠所供應的水，足以灌溉補償性植樹。

▼9.5公頃粉嶺高球場用地 擬建1.2萬伙公屋▼



另一項關注點為，土拓署去年提交的環評報告，並無在雀鳥和飛蛾活躍的清晨6時至10時進行，質疑報告的可靠性，故要求當局補做7個月雀鳥和2個月飛蛾調查。最新報告指，研究團隊在清晨錄得的雀鳥種類，均可在日間（朝10晚10）時份紀錄到，而晚上更較午夜錄得更多飛蛾，認為此兩點足以證明早前的報告具代表性（representative）。

報告又強調，在4個分區進行的雀鳥調查均由兩個團隊進行，每個團隊至少有一名具有5年相關經驗的測量員，及一名具有關關學歷的測量員組成，成員包括香港大學生態學及生物多樣性學系博士郭漢佳（HK Kwok）、中文大學環境科學系博士張國良（Klinsmann Cheung）、觀鳥會雀鳥訓練員（bird trainer）林傲麟（Alan Lam）等，3人至少有20年相關生態研究經驗。