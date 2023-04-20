港島大停電｜事件或涉人為失誤　港燈晚上10時交代事件

港島區周三（19日）凌晨廣泛地區停電近一小時，港燈稱供電系統在進行線路保養維修時設備「發生故障」。《香港01》今日（20日）率先報道，據了解事件涉人為錯誤，疑有派駐現場負責日常保養的工程師，保養維修工程期間未有察覺有人誤駁一條275-kV（千伏）電纜至開關裝置引起。



港燈公司晚上9時通知傳媒，將於晚上10時見記者交代事件。



▼ 港島多區停電情況 ▼



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《香港01》今日率先報道，消息指肇事位置發生於數碼港分區變電站，有工程師當時獲派在現場監督日常維護時，懷疑未有察覺其中一條275-kV（千伏）電纜接駁至開關裝置，結果「開電」時出現「三相接地故障」，由於變電站設保護裝置發現電流過大，便自動「跳掣」停止供電。

數碼港分區變電站「跳掣」後，致該區負載驟跌，由於供電頻率突現變化，港燈位於南丫島的南丫發電站啓動電力保護裝置，並自動截斷（load shedding)相關的發電機組，免釀成更廣泛的影響。

由於變電站由數碼港輸電至田灣及香港仔等分區，而港島南風也有一電纜隧道輸電到港島東區，導令其他地區亦遭牽連，受影響的電網範圍包括南區鴨脷洲、田灣、東區杏花邨、太古和筲箕灣一帶等。