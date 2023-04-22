公民科｜6000中學生今明兩個月北上考察　蔡若蓮指一日團內容充實

取代通識教育的公民與社會發展科規定，學生必須赴內地交流，隨著香港與內地通關，首屆公社科內地考察團陸續起行。教育局局長蔡若蓮今（22日）在商台節目《政經星期六》表示，內地考察團已在四月開展，預計本月和下月共約6,000學生北上交流，並優先安排受疫情影響的首屆學生出發。對於被質疑最短一日的行程是否足夠了解國情，她認為「一日團內容都可以好充實。」至於教師學習團亦於四月起出發，校長研習班則於五月起行往北京。



教育局去年向中學發通告，提供21個兩至五天的行程供學校選擇，當中的五天貴州考察中，將安排學生首日參觀遵義會議會址。（新華網）

新冠疫情推遲內地考察 局方︰明年一定去得晒

公社科取代以往的通識科，由上學年中四級開始逐步推行，首屆DSE公社科將於2024年開考，該科要求學生在中四至中六的三年內，至少到內地考察一次。不過，早前受制於疫情肆虐及一系列出境限制，修讀公社科的首批學生未能起行，直至近月香港與內地恢復通關，才得以陸續起行。

蔡若蓮表示，公社科教材、樣本及試卷等已上載官網供師生參閱，各方面均準備就緒。至於內地考察團方面，她指已於四月開展，預計本月和下月共約6,000名學生北上考察，並優先安排受疫情影響的首屆學生出發，強調「明年一定去得晒。」

學生可選擇即日來回︰一日團內容都可以好充實

蔡續指，內地考察團共有22條路線，行程介乎一至三日，主題包括改革開放、歷史文化，亦有科技或交通等，學生可因應研究的課題再作選擇。被問到一日行程是否足夠，她承認時間愈長，內容則愈豐富，但認為一日時間亦能實地感受到內地的交通、飲食等文化。她續指，香港與大灣區為一小時生活圈，由香港西九龍站乘坐高鐵前往深圳快速，「一日團內容都可以好充實。」

就公民科內地考察事宜，教育局局長蔡若蓮表示全港中五學生最快4月啟程，務求讓全港中學，安排所有中五生在下學期內到內地考察至少一次。（資料圖片/羅國輝攝）

教師學習團及校長研習班亦相繼出發

至於教師內地學習團，同樣在四月啟動，行程約四日，內容涵蓋師範合作、企業考察、學校探訪、歷史遺蹟參觀等。蔡若蓮表示，為了平衡教師的工作，已盡量濃縮行程，又認為教師只有親身體驗，才能引導學生了解內地，從而提升國家身份認同，增強民族自信。

蔡又指，恢復通關後已聯繫內地大學，校長研習班亦將在五月起行前往北京，共有約90名校長出發。她認為不同地域的交流，對校長的成長相當重要，例如內地在教育及人工智能的發展高速，以人工智能分析課堂學習成果，值得本地學校借鑑。

但她又提到本地大學擁有不少海外學生及教授，認為國際化的優勢需要維持，不能只側重其中一方。