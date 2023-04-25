五一｜團餐參考名單突流出土瓜灣5店上榜　大角咀鐵板燒$240一位

內地五一勞動節長假周末(29日)開鑼，香港業界有消息稱，接待內地團的本地旅行社近日接獲一張「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，當中列出16間食肆及四個位處商場的美食廣場名單。當中，土瓜灣及紅磡分別有5間及4間食肆上榜，佔名單逾半，但土瓜灣崇安街兩間早前內地團團餐熱點不在名單之列。《香港01》正就流傳的名單內容及來源向旅監局及旅遊業界查詢。



有業界人士強調，所有餐廳可接待內地旅行團，一些熱點由於有一定口碑及客源網絡，即使有沒有名單也人多，參考資料能否起分流作用須觀察：「人哋有網絡同埋口碑好，到時（五一長假）都多人，去美食廣場一樣可能產生其他問題。」



▼3月30日 土瓜灣接待內地旅行團食肆實施改善人流管理措施後情況▼



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土瓜灣崇安街兩團餐熱點不在名單之列

根據該張旅遊業界取得的「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，16間獨立食肆分布九龍灣、土瓜灣、紅磡、尖沙咀及半山，早前推出海上午膳分流內地團的洋紫荊維港遊亦上榜。其餘15間除了一間位於半山的茶餐廳，全部為中式酒樓，而土瓜灣崇安街兩間早前內地團團餐熱點不在名單之列。

油塘、佐敦、尖沙咀及大角咀4商場美食廣場列參考名單

除16間獨立食肆，參考資料名單比較特別之處是包括四個商場內的美食廣場，它們分別位於油塘、佐敦、尖沙咀及大角咀，相關美食廣場食店種類多，包括車仔麵、日式、韓式食店、海南雞飯等，名單列出午市餐價介乎每位43元至240元，最貴的位於大角咀美食廣場的台式鐵板燒。

▼3月30日 土瓜灣接待內地旅行團食肆實施改善人流管理措施後情況▼



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業界分析美食廣場分流作用須觀望 料土瓜灣重現人潮

一名業界人士分析，「參考資料名單」極其量只屬建議，部份以往「熱點」有客源網絡及口碑，旅行社可能較有信心：「人哋有網絡同口碑好，內地客其實無投訴，有無所謂名單都好，估計土瓜灣到時（五一長假）都多人，多唔多旅行團試食美食廣場係未知數，到時有可能有新磨擦，同埋成本會高。」

▼4月12日 洋紫荊維港遊▼



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