抑鬱母照顧智障兒不堪壓力　把子勒斃並兩度企圖自殺　認誤殺候判

患有抑鬱症的母親，病情剛好轉，但其患中度智障的長子因年滿21歲，需離開院舍搬回家暫住，母親照顧兒子不欠已不堪壓力，深夜時分在寓所以膠枱布綁成繩把智障兒勒斃，母再企圖自殺，惟不成功，最後家人報警。母親原被控謀殺罪，她今（25日）在高等法院以精神失常減免刑責的基礎改認誤殺，獲控方接納。案情指母親因長年需照顧子女患抑鬱症，智障長子搬回家後，其情緒轉差。當晚智障子拒絕走出廁所，她感到疲憊不堪，遂把長子勒死，再兩度割腕自殺。法官李素蘭將案件押後至5月12日判刑，以待索取精神科、心理及感化報告。



被告陳雪萍（49歲，家庭主婦）承認於2020年9月4日至5日之間，在葵涌葵涌邨映葵樓一個單位，非法殺死黃發麟（21歲，下稱：黃）。

女被告陳雪萍被捕時雙手受傷，黑布蒙頭送院治理。

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智障長子一直居於特殊學校宿舍

案情指，被告原居內地，1998年與在港任職的士司機的丈夫結婚，同年誕下黃。被告於2004年帶同黃來港定居，至2007年再誕下一對龍鳳胎。黃自幼被診斷患智障、自閉症及癲癇，2009年開始入住東華三院徐展堂特殊學校宿舍。2020年8月底，黃年滿21歲，需要離開院舍，在等候入住其他資助或私人院舍期間，與家人住在涉案單位。

向夫及友發訊息稱非常疲憊

2020年9月5日凌晨1時許，被告向丈夫和友人發訊息，稱她感到非常疲憊，無法繼續忍受，透露她會帶走黃，並著丈夫及朋友照顧餘下一對子女。之後她把一塊膠枱布扭成繩狀，用以勒斃黃，她之後服藥割腕企圖自殺，但不久後醒來，故她再次割腕，仍不成功，便叫醒丈夫稱她要自殺，被告么子見狀報警。

警員到場長子已死

警察到場後，發現黃倒在客廳，已無脈搏呼吸並有屍僵，頸部有瘀痕，當場證實死亡。被告手腕被割傷至流血，她向警方承認行兇，又在警誡下稱黃十分嘈吵，她感到疲憊不堪，忍不住殺死他。她其後送往醫院治療，發現雙手手腕皆有刀傷，其中左手橈神經被完全切斷，部份肌腱亦被切斷。

黃拒絕走出廁所令被告感煩躁

被告在之後的錄影會面中，透露黃6歲時被診斷患中度智障、自閉症及癲癇，自9歲起一直住在特殊宿舍，2020年才搬回家中居住，並需持續接受精神科治療及服用藥物。事發前夕，黃按處方份量服藥，其後拒絕走出廁所，被告感到煩躁及疲累，於是用膠枱布勒黃頸部約2至3分鐘。她再服用了安眠藥和黃的藥，兩度割腕企圖自殺未遂。

驗屍報告指黃曾服精神病藥物

解剖報告中指，黃臉容扭曲，頸部有勒痕，與窒息致死的症狀吻合，相信是被質地柔軟的物體勒頸而死。此外，黃體內發現引致鎮靜、嗜睡的精神病藥物，或令他被勒頸時更容易受影響。

被告2019年診斷患抑鬱症

被告的精神科醫生指她自2019年起，被診斷患上抑鬱症及慢性抑鬱症。她因需照顧3名子女，尤其是有智力及行為障礙的黃，多年來感到壓力，經常哭泣，偶爾感到煩躁，難以入睡，並有自殺念頭。她之後獲處方抗抑鬱藥物，直至2020年6月病情好轉便再沒有覆診。

原想與長子同歸於盡

事發前數月，由於黃從宿舍搬回家，被告情緒轉差，經常在睡夢中扎醒，且感到絕望、無助，並聽到內心有聲音叫她自殺。案發當日，她與丈夫因為照顧子女的問題爭執，遂產生與長子同歸於盡的念頭，但無法闡述案發經過，只記得她在勒死長子後，再服用了20粒藥丸並割腕自盡。醫生診斷被告案發時抑鬱症發作，導致她精神失常，嚴重影響到其心理罪責，最終錯手殺害了自己的兒子。

案件編號：HCCC189/2022