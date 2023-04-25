最低工資｜逾7成受訪工友冀一年一檢　勞聯：調整水平須高於通脹

最低工資委員會就改善法定最低工資檢討機制，上月展開首階段諮詢至周一（24日）結束。勞聯今日（25日）公布有關問卷調查結果，顯示逾7成受訪工友認為最低工資檢討周期應改為一年一檢，另有7成半工友認為最低工資的調整幅度必須保障工人收入不會過低。



勞聯表明，不論委員會未來是以討論形式、或以方程式計算最低工資調整水平，也建議將檢討周期定為一年一檢，並確保最低工資調整水平高於通脹、且不低於二人綜援生活金水平。



▼4月25日 勞聯公布最低工資檢討機制問卷調查結果▼



最低工資自2011年實施，以往維持每兩年一檢。勞聯就改善最低工資檢討機制，進行問卷調查，訪問約390位工友。結果顯示，逾7成受訪工友認為最低工資檢討周期應改為一年一檢。另有7成半工友認為最低工資的調整幅度必須保障工人收入不會過低，並保障工人收入可應付生活的通貨膨脹。

勞聯指出，法定最低工資水平「凍結」4年後，下月1日將上調至每小時40元，增幅約為6.7%。

但據消費者委員會的2022年超市價格調查，發現近7成貨品加價。統計處資料也顯示，過去4年來的甲類消費物價指數按年變動百分率累計上升7.5%，其中食品及不含酒精飲品累計上升21.3%。

勞聯續引述統計處收入及工時按年統計調查的數字，指出2019年每小時工資第五個百分位數為41元，至2022年微升至42.4元。最低工資調至40元，仍較上述的第五個百分位數為低，反映最低工資上調後，仍追不回四年累計的通脹，貧者愈貧的情況仍未扭轉。

勞聯認為，不論是以討論形式、或以方程式計算最低工資調整水平，均須考慮將檢討周期定為一年一檢，以更準確反映市民的生活情況及經濟實況，而最低工資調整水平亦須高於通脹、且不低於二人綜援生活金水平。