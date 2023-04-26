審計報告｜11間校舍含石棉　一間石棉曾外露　審計署促研全面拆除

教育局2006年訂定全面拆除校舍內的石棉物料，目標於2011/12學年前完成。最新一份審計報告發現，在2014年仍有14所校舍隱含石棉，而相距當年計劃目標11年，截至今年1月，只有3間學校拆除石棉，11間學校仍存有相關物料。



審計署指，該批校舍雖然每兩年檢查修葺，但期間部份校舍曾因建築物結構受損，令石棉物料一度外露。署方建議，教育局須密切檢視校舍石棉物料狀況，建議考慮將校舍內的石棉全部拆除，以消除健康風險。



（審計報告）

教育局自2005年開始，拆除校舍內的石棉物料。2006年6月，當局向立法會教育事務委員會報告，即使餘下校舍內含的石棉，對公眾健康不足以構成威脅，亦計劃2011/12學年前，所有校舍內含的石棉物料全部拆除。直至2014年，仍有14間學校仍存有石棉物料，須委騁註冊顧問，每兩年調查石棉狀況。

部份個案無證據顯示 迅速修葺外露石棉

根據審計報告調查發現，相隔11年後，截至今年1月，只有3間學校拆除石棉，11間學校仍然存有相關物料。報告引述顧問調查，在2021年4月，有一所學校校舍陶瓷地磚破損，令石棉物料外露。該校同月提出緊急修葺工程申請，於同年五月完成維修。

顧問亦在2019年2月和4月，在另外一所學校發現相同情況，校方通知教育局，並自行跟進。結果2021年顧問調查顯示，有關破損部分已獲修葺，但無證據顯示校方迅速修葺。

審計署建議，教育局須密切監察學校委聘顧問的石棉調查結果，確保一旦石棉外露能迅速跟進。另外，有需要時考慮是否按照2006年訂立的計劃，全部拆除校舍內的石棉，以消除可能存在健康風險

教育局在報告回應，正與學校協調跟進，涉及石棉物料的校舍，不會構成迫切健康危險。局方指，從隱蔽建築構件拆除石棉，涉及大型工程，如學校須把禮堂的地台拆除等，難免會干擾學校運作，會敦促學校迅速行動。另外，在推行緊急或大規模修葺工程時，若發現石棉物料，會繼續拆除。