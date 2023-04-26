五一｜旅遊事務署召跨部門會議籌接待工作　旅監局四招保旅客權益

五一黃金周將至，旅遊事務署在4月3日及24日召開跨部門會議，預備接待內地旅客的工作，其中海關、警務處、入境處及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，民政事務處會密切留意區內人流，旅遊事務署亦與內地部門保持聯繫。



至於旅監局亦會加強執行四項措施，以保障團友的權益，例如在較多入境團活動的處所巡查，敦促業界做好人流及旅遊巴管理工作等。旅監局並公布，將與廣州當局合作重啟「優質誠信香港遊」紅名單制度。



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旅遊事務署4.3及4.24召開跨部門會議

旅遊事務署繼4月3日召開首次會議，統籌勞動節假期接待訪港旅客的預備工作後，再在本周一（24日）再次召開會議，跟進各部門的預備工作。會議由旅遊事務專員沈鳳君主持，多個政府部門包括海關、警務處、入境處、運輸署，以及多區民政事務處等代表，旅監局、旅發局、旅議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等，亦有派員出席。

在勞動節假期期間，政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括人流管理、增加旅遊巴泊位、加密交通班次等安排。沈鳳君亦於4月18日與相關政府部門及旅監局，到香園圍管制站視察，了解管制站的人流管理，並提出建議進一步善用空間，以疏導人流。

旅監局加強巡查旅遊景點、註冊商店及餐飲處所

旅監局亦公布，已在4月3日及24日出席上述跨部門會議，並在4月18日參與由旅遊事務署組織的視察，為香園圍管制站內的內地團人流管理安排，提出建議及跟進；並在4月24日聯同海關到入境旅行團註冊商店巡查。

旅監局指，為監察入境團的活動情況，保障團友的權益，將在勞動節假期，即4月29日至5月3日，加強執行一系列近日推行的特別措施，包括︰

1. 在較多入境團活動的旅遊景點、註冊商店及餐飲處所等巡查，並向旅客和導遊提供協助；



2. 提醒持牌旅行代理商及導遊，須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定；



3. 敦促旅行代理商與各持份者，採取適當措施做好人流，及旅遊巴管理等協調工作，盡力減少旅遊活動對社區構成的影響；



4. 與相關政府部門及業界等持份者，保持緊密溝通和聯繫。



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勞動節期間啟動跨部門聯合指揮中心

政府部門方面，海關、警務處、入境處及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，會在勞動節假期期間啟動，監控各陸路邊境管制站的情況，亦會與內地對口機構保持緊密聯繫，適時採取應變措施。

至於多區民政事務處會密切留意區內的旅客人流情況，並會因應實際情況，加強相關地點的管理。各主要旅遊景點亦有人流控制安排。

旅遊事務署亦一直與廣東及深圳旅遊部門保持聯繫，就內地旅客來港的情況作溝通，並已透過廣東及深圳旅遊部門，向內地訪港旅行團旅客提供本地相關機構的熱線號碼。

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旅客可下載入境處App查閱輪候狀況

為協助旅客安排行程，入境處會在4月30日至5月5日期間，將各管制站在勞動節假期的入境數字上載至網頁。相關入境數字與旅遊景點的人流情況，亦會連結至旅發局網頁，供旅客參考。此外，旅客可透過入境處App查閱各陸路邊境管制站的輪候狀況。

內地訪港旅行團旅客、隨團領隊或本地導遊如遇上緊急情況，可致電旅監局熱線（3698 5900）求助，服務時間為早上9時至晚上11時）；旅客如有查詢或投訴，亦可致電旅發局熱線（2508 1234），服務時間為早上9時至下午6時），或消委會熱線（2929 2222），服務時間為早上9時至下午5時30分。

政府表示，預期4月29日至5月3日的過境客流，將會遠比平日繁忙，為減低各陸路邊境管制站於早上及晚上繁忙時間的擠塞情況，呼籲港人及旅客盡量在非繁忙時段過關。

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富源酒樓亦迫爆內地客。（資料圖片/梁鵬威攝）

將重啟「優質誠信香港遊」紅名單制度

旅監局亦公布，正與廣州市文化廣電旅遊局推進，重啟「優質誠信香港遊」紅名單制度，以加強兩地旅遊市場聯合監管，推動旅遊業高質量發展。該制度於2015年設立，源於旅議會與當時的廣州市旅遊局（現為廣州市文化廣電旅遊局）簽訂的「港穗旅行社合作框架協議」，旨在更好規範香港旅遊市場秩序，遏止不良作業行為。

至於紅名單制度重啟後的條款及其他推行細節，具體方案容後公布。旅監局亦會與內地相關旅遊部門和單位，就內地入境團的管理，包括團餐安排等亦交換意見。