子女皆患自閉症　母：諗過攬住兩個跳咗佢　幸為女兒發掘畫畫抒情

提到自閉症，大家可能會想到孤僻、難溝通、固執等標籤，但每個人各有天賦。余太一對子女都是自閉症患者，兒子不擅長溝通，女兒容易大哭大鬧，她坦言在得知女兒也確診後，壓力大增，「有諗過攬住兩個跳咗佢。」

幸得基督教女青年會的協助，女兒的情緒控制能力得到改善，更發掘到畫畫的興趣，夢想是未來成為插畫師。



余太有一對子女，13歲的哥哥大約在2歲時確診患自閉症，女兒彤彤現時10歲，同樣在約2歲時確診自閉症。

精神壓力大 外人難明白總說閒言閒語

余太說，得知妹妹繼哥哥亦診斷為自閉症時，精神壓力倍增，身心俱疲，「因為佢（妹妹）成日發脾氣，個仔又痴我，兩個都唔跟爸爸，所以全程都係我湊，精神壓力好大。」她指，有時帶彤彤出街時，彤彤會突變瞓在街上「碌地」，「我通常望住佢囉，因為無奈，但係我又唔想唔帶佢出行，困住佢。同佢鬥長命囉，我又唔想就佢。條街啲人會話『你唔識教咪鬼生』，會有呢啲說話聽，嗰陣時覺得好似孤軍作戰，有諗過攬住佢哋兩個跳咗佢。」

她形容當時生活「好迫」，一起身就要看他們的情況，一出街仔女就會想找她，丈夫又要上班，完全缺乏私人空間。

幸好醫院得知她的情況後，立即安排會見專家，「我坐咗喺度，7個專家都坐喺度，我爆喊，『我點算呀？你哋幫下我！』」余太指，當時哭了幾天，最終選擇毅然努力面對，安排彤彤上不同課程，學習控制情緒，自己亦參加不同課程，學習與兒女相處。

在2018年，余太的子女經學校參加「全校參與分層支援有自閉症的學生」計劃，接受由香港基督教女青年會提供的支援服務，彤彤經小組訓練學習到更多情緒管理技巧、社交技巧等。余太稱，以前當彤彤在學校遇到壓力時，會掉文具，「佢而家識問老師，想攞壓力波出嚟，想飲水，想冷靜。」

女兒用圖畫抒發感受

大約4歲時，彤彤有時跟著爸爸畫畫，發現畫得不錯，因此他們讓彤彤去畫室學習畫畫，其後發現彤彤畫畫的才能，畫畫逐漸成為彤彤抒發感受的方法，她甚至夢想長大後成為插畫師。今次更有機會在「A-strength 生活扎記」體驗展覽中展出一幅以公主為主題的畫作。

「A-strength 生活扎記」體驗展覽由女青 A-strength Family Club 主辦，展出100幅自閉症譜系障礙學童的畫作。 女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任（服務）潘家燕表示，是次畫展並非想展示學童的畫畫技巧，而是希望透過他們的畫作，讓觀眾了解自閉症兒童的想法、想象的世界，同時，加強自閉症兒童家庭的關係，支援小朋友的成長。潘家燕又指，未來希望可以發掘多不同的平台讓自自閉症表現自我。